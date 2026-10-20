В Ростовской области спрос на банковские продукты для детей вырос на 33% в 2026 году
За девять месяцев 2026 года в Ростовской области оформлено свыше 63 тысяч детских банковских карт, что на треть превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.
Динамика выпуска платежных инструментов для несовершеннолетних в регионе демонстрирует устойчивый рост. Если в позапрошлом году родители в среднем открывали по 5,2 тыс. таких счетов ежемесячно, то в текущем периоде этот индикатор достиг отметки в 7 тыс. единиц.
Наибольшая активность зафиксирована в преддверии образовательного сезона. Сентябрь стал пиковым месяцем: жители Дона заказали для своих детей почти 9,6 тыс. пластиковых носителей, что объясняется подготовкой к школе.
Эксперты связывают востребованность продукта со сменой парадигмы потребительского поведения в семьях. Согласно летнему исследованию «СберАналитики», подрастающее поколение (рожденные после 2010 года) все чаще участвует в распределении финансов. В частности, 72% решений о покупке гардероба принимаются совместно с ребенком. В категории продуктов питания и напитков этот показатель составляет 68%, а при выборе школьных принадлежностей — 64%.
Единственной сферой, где взрослые сохраняют контроль, остается электроника. Здесь лишь 39% покупок совершаются без учета мнения несовершеннолетних, однако в 54% случаев выбор все же согласовывается.
Максимальная автономия детей наблюдается в цифровом пространстве. Треть несовершеннолетних самостоятельно определяют, какие подписки и развлечения оплачивать, а еще 47% делают это вместе со старшими. В сегменте игрушек суммарная вовлеченность ребенка достигает 95%.
Финансовая грамотность и покупательская способность младшего поколения растут. Аналитика показывает, что 86% детей в возрасте от 7 до 14 лет имеют личные средства. Стандартный объем карманных расходов варьируется от 1 до 2,5 тыс. рублей в месяц. Источниками поступлений служат регулярные выплаты от родителей (71%), подарки к праздникам (52%), а также поощрения за успехи в учебе или спортивных секциях (28%).