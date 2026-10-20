В Ростовской области спрос на банковские продукты для детей вырос на 33% в 2026 году

Финансовая грамотность и покупательская способность младшего поколения растут. Аналитика показывает, что 86% детей в возрасте от 7 до 14 лет имеют личные средства. Стандартный объем карманных расходов варьируется от 1 до 2,5 тыс. рублей в месяц. Источниками поступлений служат регулярные выплаты от родителей (71%), подарки к праздникам (52%), а также поощрения за успехи в учебе или спортивных секциях (28%).