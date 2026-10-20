В Ростове-на-Дону назначили главу администрации Ленинского района
Депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы поддержали назначение Тараса Мельника на должность главы администрации Ленинского района. Об этом сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своих соцсетях.
Тарас Мельник является уроженцем Ростовской области, имеет юридическое образование. Его профессиональная деятельность связана с муниципальным управлением донской столицы. Последние полтора года он занимал должность первого заместителя главы администрации Советского района, где курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в начале октября глава администрации Ленинского района Юлия Мищук была освобождена от должности по собственному желанию.