Главные новости за 20 октября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События вторника: выбор «Ъ-Черноземье»
Арбитражный суд Москвы утвердил претензии кировского управления Федеральной налоговой службы к московскому ООО «Квант» на общую сумму 1 млрд руб. Компания владеет производственными площадками в Подмосковье и Воронеже. Также в реестр требований кредиторов включены долги «Кванта» перед воронежским ООО «Витекс» на 48,8 млн и перед Сбербанком на 232,7 тыс. руб. В помещениях «Витекса» сейчас находится имущество должника, предназначенное для продажи на торгах.
В топ-50 наиболее динамично растущих компаний Центрального федерального округа вошли два предприятия из Воронежской области. ООО ДРСУ «Магистраль» заняло 28-ю строчку: с 2021-го по 2025-й при среднегодовом росте выручки на 85% оборот компании в 2025 году достиг 2,4 млрд руб. (норма чистой прибыли — 11,2%). На 31-м месте расположился производитель кондитерских изделий ООО «ТМК Сервис», чья выручка за отчетный период росла в среднем на 83% ежегодно, составив по итогам прошлого года 2 млрд руб. при рентабельности 3,3%.
Белгородское ООО «Транспорт будущего» (производитель БПЛА) и самарское АО «Инновационные беспилотные системы» инициировали судебное разбирательство в отношении бывшего руководителя первой компании Юрия Козаренко. Он является фигурантом уголовного дела о хищении 3 млрд руб. при поставках беспилотников. В деле также упоминаются топ-менеджеры ГК «Эфко», ранее контролировавшей «Транспорт будущего».
В Курской области расширяет присутствие калининградская ГК «Содружество». В Касторенском районе зарегистрировано ООО «Содружество-Лецитин», ставшее дочерней структурой действующего маслозавода ООО «Курскагротерминал».Новое предприятие специализируется на выпуске прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Компанию могли создать в рамках проекта по строительству на маслозаводе цехов по обезжириванию лецитина и ферментации шрота. Соглашение о проекте стоимостью 10,2 млрд руб. власти региона и ООО УК «Содружество» подписали на ПМЭФ в 2026 году
С 21 октября в Липецкой области полностью снимаются топливные ограничения: власти отменяют принцип продажи бензина по схеме «чет-нечет», лимиты на объем отпуска топлива одному водителю, а также запрет на его розлив в канистры.
Банк ВТБ обратился в Арбитражный суд Орловской области с иском о взыскании 301,1 млн руб. со структур, аффилированных с местным кабельным заводом «Промэл». Ответчиками выступают столичные ООО «Элпрокабель» и ООО «Торговый дом "Промэл"», а также орловское ООО НПЦ «Модуль».
Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы признало необоснованной жалобу на процедуру торгов по реализации 100% долей в уставном капитале оператора связи ООО «Ланта». Претензии заявителя касались действий банка ПСБ, выступающего организатором продажи актива.