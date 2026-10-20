Две компании из Воронежской области попали в топ-50 самых быстрорастущих в ЦФО
В топ-50 компаний Центрального федерального округа (ЦФО) с наивысшими темпами роста выручки вошли два предприятия из Воронежской области, следует из аналитического отчета «СПАРК-Интерфакс».
Выше всех в Черноземье и регионе — на 28-м месте — оказалось ООО ДРСУ «Магистраль», занимающееся строительством автодорог. Среднегодовой темп роста выручки общества с 2021 по 2025 год составил 85%. Оборот компании в прошлом году достиг 2,4 млрд руб., а норма чистой прибыли — 11,2%.
На 31-м месте рейтинга ЦФО расположилось воронежское ООО «ТМК Сервис», специализирующееся на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий. Темпы роста выручки компании за четыре года составили 83% — показатель к 2025-му достиг 2 млрд руб. При этом у предприятия фиксируется сравнительно низкая рентабельность на уровне 3,3%.
Данные по быстрорастущим компаниям были получены с помощью системы «СПАРК-Интерфакс». Было проанализировано 2,3 млн частных коммерческих компаний без госучастия и не аффилированных с крупнейшими холдингами. Основными критериями попадания в список были выручка, превышавшая в 2021 году 100 млн руб., и ежегодный прирост оборота в течение четырех лет не менее чем на 10%. В итоговый список попали 1536 компаний.