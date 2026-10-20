Две компании из Воронежской области попали в топ-50 самых быстрорастущих в ЦФО

Данные по быстрорастущим компаниям были получены с помощью системы «СПАРК-Интерфакс». Было проанализировано 2,3 млн частных коммерческих компаний без госучастия и не аффилированных с крупнейшими холдингами. Основными критериями попадания в список были выручка, превышавшая в 2021 году 100 млн руб., и ежегодный прирост оборота в течение четырех лет не менее чем на 10%. В итоговый список попали 1536 компаний.