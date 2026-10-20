«Содружество» зарегистрировало в Курской области юрлицо под проект за 10 млрд рублей
У «Курскагротерминала» появилась «дочка» «Содружество-Лецитин»
Накануне в Курской области была зарегистрирована дочерняя компания ООО «Курскагротерминал» (входит в калининградскую ГК «Содружество») — ООО «Содружество-Лецитин». Они находятся по одному и тому же адресу в Касторенском районе. Новое общество будет заниматься производством прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки, следует из выписки ЕГРЮЛ.
Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Она управляется ООО УК «Содружество».
В качестве дополнительных видов деятельности «Содружество-Лецитин» указаны производство масел и жиров, оптовая торговля пищевыми маслами и жирами, оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки.
На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году власти Курской области подписали с ООО УК «Содружество» соглашение о строительстве цехов по обезжириванию лецитина и ферментации шрота на маслозаводе «Курскагротерминала». Объем инвестиций оценивался в 10,2 млрд руб.
Какие еще крупные соглашения Курская область заключила на последнем ПМЭФ — в публикации «Ъ-Черноземье».