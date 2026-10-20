«Содружество» зарегистрировало в Курской области юрлицо под проект за 10 млрд рублей

Накануне в Курской области была зарегистрирована дочерняя компания ООО «Курскагротерминал» (входит в калининградскую ГК «Содружество») — ООО «Содружество-Лецитин». Они находятся по одному и тому же адресу в Касторенском районе. Новое общество будет заниматься производством прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки, следует из выписки ЕГРЮЛ.