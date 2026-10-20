ФАС отклонила первую жалобу на торги по продаже тамбовской «Ланты»
Управление ФАС России по Тамбовской области признало необоснованной жалобу неназванного заявителя на торги по продаже 100% долей национализированного тамбовского оператора связи ООО «Ланта». Она касалась действий организатора тендера — банка ПСБ. Это следует из решения антимонопольного ведомства, с которым ознакомился «Ъ-Черноземье».
Основной довод жалобы касается того, что в извещении не указаны бухгалтерская отчетность за 2025 год, аудиторские заключения, отчет об оценке. Также заявитель установил, что в 2026 году ООО «Ланта» приобрело ряд IP-адресов, которые были оформлены в исключительное пользование некоего ООО «Интех». Этой же компании передано мобильное приложение оператора связи.
По мнению автора претензии, нераскрытие организатором торгов этой информации и «умышленное вовлечение "Ланты" в зависимость от "Интеха"» ограничивают круг потенциальных участников торгов.
В ходе рассмотрения жалобы представитель банка ПСБ сообщил, что в извещении указаны все предусмотренные федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» сведения, а о передаче «Интеху» IP-адресов и приложения ему известно не было, подтверждающих документов он не получал.
Жалобщик также указывал на отсутствие сведений о недвижимости и земельных участках «Ланты», обременениях, точной информации о предыдущих торгах. Кроме того, ему не понравился порядок проведения тендера.
В УФАС же в ответ на все доводы пришли к выводу, что претензия не может быть рассмотрена, так как она подана спустя два дня после завершения приема заявок на участие в процедуре.
До завершения рассмотрения жалобы антимонопольное ведомство запретило банку заключать договор купли-продажи с признанным победителем ленинградским АО «Плаза групп». Компания предложила за актив 223,5 млн руб., что на 49% меньше начальной цены в 438,2 млн руб.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что на действия банка ПСБ как организатора этого тендера поступила еще одна жалоба. На портале ГИС «Торги» еще нет информации об итогах ее рассмотрения. Автор претензии также не раскрывается.