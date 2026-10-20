Суд учел требования ФНС к «Кванту» с заводом в Воронеже на 1 млрд рублей
Арбитражный суд города Москвы признал требования УФНС по Кировской области к столичному ООО «Квант» с заводами в Подмосковье и Воронеже на 1 млрд руб. в сумме. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Кроме того, суд решил включить в реестр требований кредиторов задолженность «Кванта» перед воронежским ООО «Витекс», близким девелоперу Борису Нестерову, в 48,8 млн руб., а также — в 232,7 тыс. руб. перед Сбербанком. Первая компания примечательна тем, что в ее помещениях в Воронеже хранится имущество «Кванта», которое планируют реализовать на банкротных торгах.
Конкурсное производство, введенное в ООО «Квант» в начале августа, продолжается. Компанию признали банкротом по иску структуры группы DNS — ООО «ДНС ритейл». Ближайшее заседание по делу назначено на 2 ноября.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в реестр требований также включены 654,6 млн руб. долга «Кванта» перед истцом и 3,4 млрд руб. — перед Сбербанком. Многомиллиардную сумму Арбитражный суд Московской области постановил взыскать с казахстанского производителя телевизоров ТОО DS Multimedia, который поручился по четырем кредитам банкротящейся фирмы перед «Сбером».