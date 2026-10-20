Суд учел требования ФНС к «Кванту» с заводом в Воронеже на 1 млрд рублей

Кроме того, суд решил включить в реестр требований кредиторов задолженность «Кванта» перед воронежским ООО «Витекс», близким девелоперу Борису Нестерову, в 48,8 млн руб., а также — в 232,7 тыс. руб. перед Сбербанком. Первая компания примечательна тем, что в ее помещениях в Воронеже хранится имущество «Кванта», которое планируют реализовать на банкротных торгах.