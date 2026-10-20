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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

ВТБ подал иск на 301 млн к структурам орловского производителя кабелей «Промэл»

Арбитражный суд Орловской области зарегистрировал иск банка ВТБ о взыскании 301,1 млн руб. с трех юридических лиц, связанных с орловским производителем кабелей «Промэл». Ответчиками по делу выступают московские ООО «Элпрокабель» и ООО «Торговый дом "Промэл"», а также орловское ООО НПЦ «Модуль». Согласно картотеке арбитражных дел, заявление пока не принято к производству, а суть финансовых претензий не раскрывается.

По данным Rusprofile, ООО «Промэл» зарегистрировано в Орле в 2011 году. Основной вид деятельности — производство силовых кабелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и генеральный директор — Вадим Рубцов. В 2025 году выручка общества составила 3 млрд руб., чистая прибыль — 8,8 млн руб.

ООО НПЦ «Модуль» зарегистрировано в Орле в 2010 году для производства пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Учредителем и управляющим является Вадим Рубцов. В 2025 году выручка компании составляет 163 млн, чистая прибыль — 1,8 млн руб.

ООО «Элпрокабель» создано в Москве в 2014 году. Основной вид деятельности — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем и управляющей является Татьяна Толоконникова. Прошлый год компания завершила с выручкой 1,6 млрд и чистой прибылью 1,4 млн руб.

Госпожа Толоконникова также является учредителем и руководителем ООО «Торговый дом "Промэл"». Общество специализируется на оптовой неспециализированной торговле. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2025 году компания отработала с выручкой 1,8 млрд и чистой прибылью 1,2 млн руб.

В августе стало известно, что орловский арбитраж ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Промэл» по иску Газпромбанка из-за долга по кредитной линии в размере 68,6 млн руб. Временным управляющим утверждена член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» Анастасия Зайцева. Судебное заседание назначено на 2 декабря. Из материалов дела следует, что завод не смог своевременно вернуть заемные средства и проигнорировал требование кредитной организации о досрочном погашении ссуды.
Кабира Гасанова