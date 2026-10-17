Главные новости за 17 октября. Кубань, Крым, Адыгея
На участке дороги Новоайдар—Счастье атаковали микроавтобус «Лисичанск—Краснодар». В результате происшествия погиб водитель, десять человек пострадали.
Средние зарплатные предложения для сельскохозяйственных рабочих в Краснодарском крае в третьем квартале 2026 года выросли на 51% год к году и достигли 91,4 тыс. руб. в месяц.
В Крыму на 17–19 октября объявлено штормовое предупреждение. Днем и до конца суток 17 октября, в течение суток 18 и 19 октября ожидаются дожди, местами очень сильные, с грозами.
В 2026 году уровень подростковой преступности в Краснодаре вырос на 3,5%. 129 несовершеннолетних совершили 118 преступлений и 818 административных правонарушений.
Действующий порядок движения поездов «Таврия» крымского направления продлен еще на неделю — до 26 октября включительно. Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее.
В Сочи и Анапе ожидается ухудшение погоды. В Анапе и Темрюкском районе вечером 18 октября, в ночь на 19 октября усилится юго-западный ветер до 20–25 м/с, высота волн составит 3–4 м. В Сочи и на территории ФТ «Сириус» во второй половине дня и вечером 18 октября местами пройдут сильные дожди.