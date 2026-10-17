При атаке автобуса из ЛНР в Краснодар погиб водитель, 10 пассажиров ранены
Вечером 16 октября на участке дороги Новоайдар — Счастье атаковали микроавтобус «Лисичанск — Краснодар». В результате происшествия погиб водитель. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, в результате атаки пострадали десять пассажиров автобуса. Троих в тяжелом состоянии доставили в республиканскую клиническую больницу, остальным помощь оказывают в ближайшем к месту происшествия медицинском учреждении.
По словам главы ЛНР, информация о происшествии продолжает уточняться. Все необходимые службы задействованы для оказания помощи людям.