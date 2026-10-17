В Краснодаре уровень подростковой преступности увеличился на 3,5%
В 2026 году уровень подростковой преступности в Краснодаре вырос на 3,5%. 129 несовершеннолетних совершили 118 преступлений и 818 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
При этом на 12,4% снизилось количество преступлений, совершенных в отношении самих несовершеннолетних. Зарегистрировано 340 таких деяний — кражи, мошенничества, грабежи, причинение вреда здоровью.
Отмечается, что чаще всего подростки совершают кражи материальных ценностей, продуктов питания из магазинов и денежных средств с банковских счетов. 15 преступлений совершены группой подростков, еще в 26 случаях соучастниками в таких группах были взрослые.
В 2026 году юные краснодарцы совершили три преступления, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В 13 случаях они оказались причастны к незаконному обороту наркотиков.