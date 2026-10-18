Вэнс обвинил в беспорядках во Франции европейских либералов
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал массовые протесты и беспорядки во Франции, обвинив западных либералов в игнорировании вопросов ассимиляции и совместимости мигрантов. В соцсети X он написал, что либеральные политики ввезли представителей третьего мира «во имя разнообразия и сострадания», при этом не учитывая последствия такой политики.
Господин Вэнс отметил, что предупреждения о возможных проблемах были проигнорированы, и выразил надежду, что Франция, «прекрасная страна с удивительными людьми», остановит беспорядки, прежде чем будут повреждены новые ее достопримечательности. По его мнению, ситуация во Франции должна послужить предупреждением и для Соединенных Штатов.
17 октября по всей Франции прошли массовые демонстрации против роста стоимости жизни и снижения покупательной способности населения. Организаторы, включая профсоюз CGT и студенческие объединения, оценили число участников примерно в 800 тыс. человек. Мирные акции во многих городах вылились в столкновения с полицией, поджоги и погромы. В Лиможе огнем было серьезно повреждено здание городской мэрии XIX века, в Лионе подожгли туристический офис, а в Марселе, Лилле и Бордо протестующие захватили здания мэрий и разграбили дом префекта.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети X подчеркнул, что участники протестов должны понести ответственность за нападения и разрушения. По данным полиции Парижа, во время беспорядков были задержаны 855 человек, а несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы.