Вэнс обвинил в беспорядках во Франции европейских либералов

17 октября по всей Франции прошли массовые демонстрации против роста стоимости жизни и снижения покупательной способности населения. Организаторы, включая профсоюз CGT и студенческие объединения, оценили число участников примерно в 800 тыс. человек. Мирные акции во многих городах вылились в столкновения с полицией, поджоги и погромы. В Лиможе огнем было серьезно повреждено здание городской мэрии XIX века, в Лионе подожгли туристический офис, а в Марселе, Лилле и Бордо протестующие захватили здания мэрий и разграбили дом префекта.