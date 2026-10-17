Более 20 рейсов задержаны в аэропорту Краснодара
По данным на 12:20 мск, в аэропорту Краснодара задержан 21 рейс на прилет и вылет. Отменены два рейса. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.
На вылет в аэропорту Краснодара задержаны 10 рейсов. Самолеты должны направиться в Москву, Стамбул, Дубай, Шарм-эш-Шейх и Уфу. Отмененных рейсов на данный момент нет.
На прилет задержаны 11 рейсов. Самолеты должны прибыть в аэропорт Краснодара из Екатеринбурга, Москвы, Дубая, Стамбула, Шарм-эш-Шейха, Уфы и Тбилиси. Отменены рейсы SU-1106 и SU-1266 из Москвы.