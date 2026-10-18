Российские войска нанесли удар по логистическому центру «Новой почты» в Ровно
Российские вооруженные силы в ночь на 18 октября нанесли групповые удары с помощью беспилотников по логистическим центрам, портам и морским судам на территории Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что одним из объектов поражения стал логистический центр компании «Новая почта» в городе Ровно. На территории центра, по данным минобороны, организовали хранение и распределение грузов двойного назначения. Среди них были комплектующие для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.
Кроме того, в 30 км восточнее порта Одессы российские войска поразили морское судно типа «сухогруз», которое перевозило грузы военного и двойного назначения. Удары проводились по объектам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении более тысячи украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Атаки беспилотников российской стороны были направлены на снижение возможностей Украины по использованию БПЛА.