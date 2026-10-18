Российские войска нанесли удар по логистическому центру «Новой почты» в Ровно

В ведомстве уточнили, что одним из объектов поражения стал логистический центр компании «Новая почта» в городе Ровно. На территории центра, по данным минобороны, организовали хранение и распределение грузов двойного назначения. Среди них были комплектующие для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.