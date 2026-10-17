Поезда «Таврия» в Крым продолжат следовать до Керчи до 26 октября

Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят утвержденные автобусы, расписание которых подстроено под прибытие и отправление поездов. Если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно — пассажира посадят в автобус по железнодорожному билету. Если в билете указана Керчь, талон необходимо приобрести.