Поезда «Таврия» в Крым продолжат следовать до Керчи до 26 октября
Действующий порядок движения поездов «Таврия» крымского направления продлен еще на неделю — до 26 октября включительно. Поезда по-прежнему будут следовать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее, сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».
Между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят утвержденные автобусы, расписание которых подстроено под прибытие и отправление поездов. Если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией указаны Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно — пассажира посадят в автобус по железнодорожному билету. Если в билете указана Керчь, талон необходимо приобрести.
Актуальное расписание автобусов, порядок пересадки и информацию о покупке талонов можно узнать на сайте перевозчика.