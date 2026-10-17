Штормовое предупреждение объявили в Крыму на 17-19 октября

В Крыму на 17-19 октября объявлено штормовое предупреждение. Днем и до конца суток 17 октября, в течение суток 18 и 19 октября ожидаются дожди, местами очень сильные, с грозами. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Об этом сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».