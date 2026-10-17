Штормовое предупреждение объявили в Крыму на 17-19 октября
В Крыму на 17-19 октября объявлено штормовое предупреждение. Днем и до конца суток 17 октября, в течение суток 18 и 19 октября ожидаются дожди, местами очень сильные, с грозами. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Об этом сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Днем 18 октября и в течение суток 19 октября на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды с достижением опасных отметок. В бассейнах селевых рек возможен сход селей малых объемов.
В Симферополе 18 октября будет облачно, пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов, днем 18-20 градусов. 19 октября — облачно, дождь, ночью местами сильный. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами до 20 м/с. Температура ночью 11-13 градусов, днем 15-17 градусов. 20 октября — облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура ночью 11-13 градусов, днем 16-18 градусов.
В Севастополе 18 октября будет облачно, ночью сильный дождь, днем очень сильный. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 20-25 м/с. Температура ночью 11-13 градусов, днем 15-17 градусов. 19 октября — облачно, ночью и днем очень сильный дождь. Ветер юго-западный 20-25 м/с. Температура ночью 12-14 градусов, днем 15-17 градусов. 20 октября — облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер ночью южный 9-14 м/с, днем восточный 6-11 м/с. Температура ночью 12-14 градусов, днем 18-20 градусов.