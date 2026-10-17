В Сочи и Анапе прогнозируют ухудшение погодных условий

В Сочи и Анапе ожидается ухудшение погоды. В Анапе и Темрюкском районе вечером 18 октября, в ночь на 19 октября усилится юго-западный ветер до 20-25 м/с, высота волн составит 3-4 м. В Сочи и на территории ФТ Сириус во второй половине дня и вечером 18 октября местами пройдут сильные дожди, ливни с грозами. Об этом сообщают пресс-служба мэрии Сочи и Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Кубани.