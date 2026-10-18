Полиция Парижа отчиталась о рекордном числе задержанных на митингах
В Париже задержали 855 протестующих за день
Префектура полиции Парижа сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали 855 человек на протестах 17 октября. Число в полицейском пресс-релизе названо рекордным, передает France 24.
Правоохранительные органы утверждают, что пострадали 13 полицейских и двое пожарных. Еще один участник протестов скончался. BFMTV со ссылкой на полицию пишет, что его смерть не связана с действиями сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, в полиции считают, что в городе выросло число людей, единственной целью которых во время беспорядков было мародерство. Ламия Эль Аараже указала на беспрецедентный уровень насилия в городе. «Мы стали свидетелями систематических грабежей, которые не имеют ничего общего с социальными требованиями, ничего общего с тысячами демонстрантов, мирно марширующих в течение всего дня. Это абсолютная трагедия»,— сказала она в эфире franceinfo.
По всей стране 17 октября на улицы вышли более 800 тыс. человек, сообщал профсоюз Франции CGT (Всеобщая конфедерация труда). Манифестации прошли в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере. Протестующие критикуют недостаточное финансирование системы образования и общую экономическую ситуацию.