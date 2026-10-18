Полиция Парижа отчиталась о рекордном числе задержанных на митингах

По всей стране 17 октября на улицы вышли более 800 тыс. человек, сообщал профсоюз Франции CGT (Всеобщая конфедерация труда). Манифестации прошли в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере. Протестующие критикуют недостаточное финансирование системы образования и общую экономическую ситуацию.