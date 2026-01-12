Вложения встали колом

За 2021–2024 годы в Воронежской области из шести компаний, участвующих в механизме поддержки новых инвестпроектов (НИП), только одна довела его реализацию до конца, следует из бюллетеня Счетной палаты РФ. На помощь местному бизнесу власти выделяли 1,1 млрд руб. При этом в Счетной палате отмечают недостаточную результативность НИП во всей стране в целом: каждый четвертый НИП не достиг планового показателя по объему инвестиций. Эксперты считают, что на эффективность механизма повлияла «экстремально высокая неопределенность экономической среды последних лет», а наибольшего успеха добились проекты, связанные с импортозамещением.

Новых получателей господдержки среди воронежских инвесторов стало больше чем тех, кто остановил проекты

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При участии шести компаний-инвесторов в механизме поддержки НИП в Воронежской области с 2021 по 2024 год только одна фирма завершила инвестиционную фазу. Затраты областного бюджета на все поддержанные проекты составили 1,1 млрд руб. Об этом сообщил аудитор контрольно-счетной палаты региона Сергей Макушин в бюллетене Счетной палаты РФ. По данным господина Макушина, фактическое списание задолженности предпринимателям в регионе составило «символические» 20,7 тыс. руб.: «Это подтверждает снижение востребованности инструмента и необходимость его корректировки».

По данным инвестиционного портала Воронежской области на 2023 год, в механизме участвовало три компании. Речь шла о проекте третьей очереди тепличного комплекса по выращиванию овощей в Семилукском районе за 5,1 млрд руб. ООО «Отечество», заводе по производству ЖК-телевизоров ООО «Синоквант» под Воронежем за 1,8 млрд руб. и производстве пластмассовых плит ООО «ИК Масловский» (инвестиции не раскрывались). В апреле 2025-го «Ъ-Черноземье» сообщал об отказе «Синокванта» от реализации своего проекта.

В министерстве экономразвития региона в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» сообщили, что «Синоквант» был исключен из перечня НИП, так как утратил статус резидента особой экономической зоны «Центр». По состоянию на 31 декабря 2024 года (наиболее актуальные данные) в перечень, помимо «Отечества» и ИК «Масловский», были включены ООО ТК «Воронежский» (входит в холдинг «Эко-культура») и ООО «Благо — Верхняя Хава» (структура ГК «Благо», реализующая в регионе проект элеваторного комплекса для семян подсолнечника). Все четыре компании ввели в эксплуатацию объекты инфраструктуры, создаваемые в целях реализации проектов, уточнили в министерстве.

Механизм НИП появился в России в 2021 году и является одной из мер господдержки предпринимателей в регионах. Он подразумевает, что облправительство берет на себя расходы по строительству инфраструктуры для проекта. Средства выделяют из списанной региону задолженности по бюджетным кредитам перед федеральным бюджетом. Если компания строит всю инфраструктуру самостоятельно, ей компенсируют затраты.

Объекты должны быть построены и введены в эксплуатацию до 1 января 2025 года. Стоимость НИП должна составлять не менее 50 млн руб. В начале 2025-го правительство РФ внесло изменения в механизм — теперь он предусматривает направление двух третей списанной задолженности перед федеральным бюджетом на НИП до 2029 года.

Несмотря на это, в июле 2025-го в Воронежской области было направлено еще 253,3 млн руб. на поддержку новых инвестпроектов, что составило 9,7% от общего объема списанной правительством РФ задолженности региона (2,6 млрд руб.). Среднероссийский показатель при этом ниже — 5,6%, или 9,4 млрд руб. (от списанных 168,2 млрд руб.).

В Счетной палате по итогам всероссийского аудита НИП также отмечают низкую эффективность механизма. По их данным, каждый четвертый поддержанный властями проект в регионах не достиг планового показателя по объему инвестиций.

Наиболее заметное влияние мера поддержки оказала только на показатели тех предприятий, у которых объем вложенных самими инвесторами средств превысил 70% от его общих затрат.

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев считает, что ситуация с реализацией НИП в Воронежской области «свидетельствует о глубоком кризисе управления инвестпроцессами»: «Низкая эффективность механизма как на региональном, так и на федеральном уровне обусловлена прежде всего экстремально высокой неопределенностью экономической среды последних лет. Инвестконтракты часто заключались на основе прогнозов, которые были составлены до резкого изменения ключевой ставки ЦБ, усиления санкционного давления и разрыва логистических цепочек. В таких условиях долгосрочное планирование, которое является основой любого индустриального проекта, превращается в лотерею. Инвесторы, рассчитывавшие на одни условия, столкнулись с другой с реальностью, где рентабельность проектов резко падает или уходит в минус, что и случилось, например, с "Синоквантом"».

Эксперт исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Исмаил Исмаилов указывает на то, что в Воронежской области наибольшего успеха в реализации «достигли проекты, направленные на импортозамещение и поддержку отечественных технологий». «Единственный успешный НИП — введенный в эксплуатацию в 2023 году завод по производству противопожарного оборудования в рамках индустриального парка "Масловский"»,— отмечает господин Исмаилов:

«Некоторые проекты "застопорились" из-за изменения внешних факторов, а также ужесточения денежно-кредитной политики, которое привело к удорожанию кредитов. Из-за этого Воронежской области было списано всего 20,7 тыс. руб. задолженности в рамках федеральных мер поддержки и компенсации»

По мнению управляющего партнера агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косыревой, главной причиной низкой эффективности механизма НИП в стране в целом и в регионе в частности является «недостаточный контроль и высокая доля бюджетных средств в инвестпроекте».

«Нет единых технических параметров проектов, по которым можно отследить и проанализировать эффективность. Отсюда отсутствие должного мониторинга за расходованием средств. И это на фоне общей забюрократизированности процессов при собственно получении финансирования. Также на эффективность влияет неустойчивая нормативная база. Проекты, в которых госфинансирование составляло большинство инвестиций, разочаровали результатами. Часты случаи нецелевого использования госфинансирования»,— резюмировал аналитик.

Егор Якимов