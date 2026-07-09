Воронежскому бизнесу продлили сроки недостижения параметров инвестпроектов

Депутаты Воронежской облдумы приняли в двух чтениях закон о продлении периода недостижения минимальных значений параметров инвестпроектов, реализуемых в регионе, с двух до трех лет. Соответствующие изменения предложило региональное министерство экономразвития в связи с тем, что ряд проектов сегодня отстают по объему инвестиций на фоне высокой ключевой ставки ЦБ, ограниченного доступа к кредитам и увеличения налоговой нагрузки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Воронежской облдумы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание Воронежской облдумы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министр экономразвития региона Людмила Запорожцева сообщила, что в 2025 году основные параметры инвестпроектов не исполнили восемь компаний, а в 2024-м — девять предприятий. Их названия при этом не раскрываются. Всего в регионе сейчас реализуется 60 особо значимых инвестпроектов.

«Изменения не отменяют ответственности инвесторов, а напротив, помогают под действием объективных экономических факторов реализовать проекты в полном объеме, без рисков для бизнеса и облправительства»,— пояснила госпожа Запорожцева.

Дополнительный год, по мнению регионального минэка, позволит бизнесу преодолеть отставание от заявленных параметров или принять решение об их корректировке. Как отметила Людмила Запорожцева, сейчас компании обязаны скорректировать свои проекты уже в первый год недостижения основных параметров, но на практике предприятия принимают на себя повышенные обязательства, что влечет негативные последствия для экономики региона.

При этом установление более продолжительного срока реализации инвестиционных планов в министерстве считают нецелесообразным, поскольку «это будет создавать условия для сознательного ухода от выполнения обязательств». Например, для ухода от налогов и выплат зарплат сотрудникам.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что за 2021–2024 годы в Воронежской области из шести компаний, участвующих в механизме поддержки новых инвестпроектов (НИП), только одна довела его реализацию до конца.

О причинах такой тенденции — в материале «Ъ-Черноземье» «Вложения встали колом».

Егор Якимов