ЛУКОЙЛ заключил с Carlyle соглашение о продаже зарубежного бизнеса

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) заключил с американским инвестиционным фондом Carlyle соглашение о продаже Lukoil International GmbH, управляющей зарубежными активами российской нефтяной компании. В периметр сделки не входят активы в Казахстане, которые останутся в собственности ЛУКОЙЛа и продолжат деятельность по текущей лицензии. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

Соглашение не эксклюзивно для ЛУКОЙЛа, уточнили в компании. Оно зависит от нескольких условий, среди них — получение одобрения регуляторов. Разрешение на сделку с Carlyle должно дать Управление по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). ЛУКОЙЛ продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями, следует из заявления.

ЛУКОЙЛ сообщил о планах продать зарубежные активы после того, как Минфин США в конце октября ввел санкции в отношении компании. Ограничения предполагают блокировку всех активов ЛУКОЙЛа в США и запрет для американских организаций на любые деловые операции с российской компанией. Первый потенциальный покупатель активов — трейдер Gunvor — не получил одобрения Минфина США.

