Шохин: дизельная сделка с США поможет защитить российские танкеры от атак
Сделка России и США по поставкам дизельного топлива может защитить российские танкеры от нападений в Черном и Балтийском морях, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Шохин. Он упомянул, что после заключения сделки появилась информация об ограничении работы Starlink для ВСУ, а также о том, что Украине «разведданные стали медленнее поступать».
«Получается, что сделка-то по дизелю, а там много чего еще... Это ключевые вещи оказываются. В частности, это значит, что нефтяные танкеры смогут проходить и Черное море, Балтийское море, они будут в некотором смысле защищены,— сказал господин Шохин в интервью ТАСС. — Я думаю, что вот эти решения о разведданных и "Скайлинке" так или иначе связаны с безопасностью транспортировки того же дизеля».
Омбудсмен рассчитывает, что дизельная сделка «перерастет в какие-то другие аналогичные сделки». Александр Шохин назвал договоренности с США примером того, как здравомыслящие политики могут «искать те окна возможностей, которые позволят шаг за шагом нормализовывать отношения» с Россией.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 9 октября договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынок. Американский Минфин выдал для этого лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. По данным The New York Times, поставки дизеля из РФ в США начнутся в ближайшие две недели.