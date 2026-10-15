Шохин: дизельная сделка с США поможет защитить российские танкеры от атак

Омбудсмен рассчитывает, что дизельная сделка «перерастет в какие-то другие аналогичные сделки». Александр Шохин назвал договоренности с США примером того, как здравомыслящие политики могут «искать те окна возможностей, которые позволят шаг за шагом нормализовывать отношения» с Россией.