Правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля
10.10.2026, 21:33
Правительство России с 10 октября частично снимает запрет на экспорт дизельного топлива. Решение принято во исполнение договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и позволит на первом этапе поставить на мировой рынок 500 тыс. тонн топлива, сообщили в кабмине.
«Указанное решение не затронет интересы российских потребителей. Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах»,— заверил вице-премьер Александр Новак. По его словам, объемы производства позволяют обеспечивать и внутренний спрос.
Запрет на экспорт дизеля для производителей действовал до 31 октября, для остальных — до 31 января 2027 года. Кроме того, до 31 января того же года работает полный запрет на экспорт бензина.