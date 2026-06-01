На праймериз ЕР в свердловское заксобрание победили 24 действующих депутата

По итогам предварительного голосования (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в законодательное собрание Свердловской области действующие депутаты регионального парламента одержали победу в 18 одномандатных округах из 25 и возглавили шесть списков кандидатов партии от территориальных групп из 25, следует из данных на сайте объединения. С этим первое место в списках претендентов от ЕР уступили шесть парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Евгений Старков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Михаил Зубарев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Вячеслав Вегнер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Людмила Бабушкина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Евгений Писцов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Сергей Мелехин Фото: Пресс-служба законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ноженко Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Михаил Клименко Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Виктор Маслаков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Евгений Зяблицев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Антон Шипулин Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков / купить фото Сергей Павленко Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Григорий Бачериков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Виктор Якимов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Алексей Смирнов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Петр Соколюк Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Сергей Жамилов Фото: Сайт «Электрохимприбора» Альберт Абзалов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Владимир Рощупкин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Вячеслав Погудин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Владимир Радаев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Павел Булатов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Александр Серебренников Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Дмитрий Жуков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Сергей Карякин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Игорь Аксенов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Наталья Тихонова Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Юрий Носов Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Николай Клевец Фото: Сайт общественной палаты Свердловской области Вячеслав Брозовский Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Игорь Огарков Фото: Управление здравоохранения Екатеринбурга Валентин Лаппо Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Алексей Орлов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Николай Смирнягин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Анатолий Слудных Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Алексей Вихарев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Дмитрий Сергин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Елена Трескова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Алексей Шмыков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Александр Высокинский Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Сергей Бидонько Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Владимир Рябцун Фото: Пресс-служба законодательного собрания Свердловской области Юрий Биктуганов Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Дмитрий Скоропупов Фото: Сайт администрации Нижнего Тагила Вячеслав Тюменцев Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Елена Городилова Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Елена Чечунова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Мирослав Медведев Фото: Сайт общественной палаты Свердловской области Сергей Семакин (за трибуной) Фото: Пресс-служба думы Серова Лев Ковпак Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 50 Евгений Старков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Михаил Зубарев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Вячеслав Вегнер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Людмила Бабушкина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Евгений Писцов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Сергей Мелехин Фото: Пресс-служба законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Ноженко Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Михаил Клименко Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Виктор Маслаков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Евгений Зяблицев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Антон Шипулин Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков / купить фото Сергей Павленко Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Григорий Бачериков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Виктор Якимов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Алексей Смирнов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Петр Соколюк Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Сергей Жамилов Фото: Сайт «Электрохимприбора» Альберт Абзалов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Владимир Рощупкин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Вячеслав Погудин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Владимир Радаев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Павел Булатов Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Александр Серебренников Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Дмитрий Жуков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Сергей Карякин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Игорь Аксенов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Наталья Тихонова Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Юрий Носов Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Николай Клевец Фото: Сайт общественной палаты Свердловской области Вячеслав Брозовский Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Игорь Огарков Фото: Управление здравоохранения Екатеринбурга Валентин Лаппо Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Алексей Орлов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Николай Смирнягин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Анатолий Слудных Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Алексей Вихарев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Дмитрий Сергин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Елена Трескова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Алексей Шмыков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Александр Высокинский Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Сергей Бидонько Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Владимир Рябцун Фото: Пресс-служба законодательного собрания Свердловской области Юрий Биктуганов Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Дмитрий Скоропупов Фото: Сайт администрации Нижнего Тагила Вячеслав Тюменцев Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Елена Городилова Фото: сайт предварительного голосования «Единой России» Елена Чечунова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Мирослав Медведев Фото: Сайт общественной палаты Свердловской области Сергей Семакин (за трибуной) Фото: Пресс-служба думы Серова Лев Ковпак Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

В частности, в территориях ЕР выдвинет:

По Алапаевскому округу (включает в себя пять муниципалитетов) — депутата одного созыва, бывшего помощника первого заместителя губернатора Евгения Старкова (получил 10 284). Парламентарий опередил депутата Слободо-Турьинского района Елену Черных (2 551) и безработного Виталия Бурматова (1 922);

(включает в себя пять муниципалитетов) — депутата одного созыва, бывшего помощника первого заместителя губернатора (получил 10 284). Парламентарий опередил депутата Слободо-Турьинского района Елену Черных (2 551) и безработного Виталия Бурматова (1 922); По Асбестовскому округу (пять муниципалитетов) — депутата трех созывов, бывшего либерал-демократа Михаила Зубарева (12 016). Его оппоненты, слесарь-ремонтник в опытном конструкторском бюро «Новатор» Антон Артемьев (1 811) и юрист Елена Глушкова (1 541) получили второе и третье места соответственно;

(пять муниципалитетов) — депутата трех созывов, бывшего либерал-демократа (12 016). Его оппоненты, слесарь-ремонтник в опытном конструкторском бюро «Новатор» Антон Артемьев (1 811) и юрист Елена Глушкова (1 541) получили второе и третье места соответственно; По Белоярскому округу (часть Октябрьского района Екатеринбурга и пять муниципалитетов) — депутата трех созывов, бывшего коммунист Вячеслава Вегнера (6 404). Парламентарий обошел депутатов дум Заречного и Арамили Алексея Чистякова и Сергея Гордеева, которые получили 2 690 и 2 330 голосов соответственно;

(часть Октябрьского района Екатеринбурга и пять муниципалитетов) — депутата трех созывов, бывшего коммунист (6 404). Парламентарий обошел депутатов дум Заречного и Арамили Алексея Чистякова и Сергея Гордеева, которые получили 2 690 и 2 330 голосов соответственно; По Богдановичскому округу (пять муниципалитетов) — председателя заксобрания Свердловской области Людмилу Бабушкину (12 556). Спикер одержала победу над водителем управления по техническому и транспортному обслуживанию в Талице Яном Беляевым (1 763) и помощником депутата Госдумы от Среднего Урала Максима Иванова Евгением Карагодиным (1 460);

(пять муниципалитетов) — председателя заксобрания Свердловской области (12 556). Спикер одержала победу над водителем управления по техническому и транспортному обслуживанию в Талице Яном Беляевым (1 763) и помощником депутата Госдумы от Среднего Урала Максима Иванова Евгением Карагодиным (1 460); По Березовскому округу (Березовский и часть Орджоникидзевского района Екатеринбурга) — экс-мэра Березовского, советника заместителя губернатора Василия Козлова Евгения Писцова (5 936). Его соперники, инструктор — методист спортивной школы «Олимп» Алена Дергунова (4 431) и предприниматель Евгений Суханов (2 207) взяли второе и третье места соответственно;

(Березовский и часть Орджоникидзевского района Екатеринбурга) — экс-мэра Березовского, советника заместителя губернатора Василия Козлова (5 936). Его соперники, инструктор — методист спортивной школы «Олимп» Алена Дергунова (4 431) и предприниматель Евгений Суханов (2 207) взяли второе и третье места соответственно; По Верх-Исетскому округу (часть Верх-Исетского, Ленинского и Академического районов Екатеринбурга) — депутата одного созыва, бывшего начальника информационно-аналитического отдела компании «Рендер» Сергея Мелехина (4 280). Парламентарий обошел главу отдела организации дорожного движения и организации работ Центра гигиены и эпидемиологии Илью Волова (2 587) и участника специальной военной операции (СВО) Григория Моисеева (1 901);

(часть Верх-Исетского, Ленинского и Академического районов Екатеринбурга) — депутата одного созыва, бывшего начальника информационно-аналитического отдела компании «Рендер» (4 280). Парламентарий обошел главу отдела организации дорожного движения и организации работ Центра гигиены и эпидемиологии Илью Волова (2 587) и участника специальной военной операции (СВО) Григория Моисеева (1 901); По Железнодорожному округу (Железнодорожный район и часть Верх-Исетского района Екатеринбурга) — вице-мэра Екатеринбурга Дмитрия Ноженко (3 887). Ему уступили генеральный директор компании «Проминвест» Артем Болдырев (2 425) и исполнительный директор движения «Волонтеры победы» Алексей Кузнецов (1 733);

(Железнодорожный район и часть Верх-Исетского района Екатеринбурга) — вице-мэра Екатеринбурга (3 887). Ему уступили генеральный директор компании «Проминвест» Артем Болдырев (2 425) и исполнительный директор движения «Волонтеры победы» Алексей Кузнецов (1 733); По Кировскому округу (части Кировского и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга) — депутата двух созывов, доцента кафедры финансов УрФУ Михаила Клименко (4 921). Он определи заместителя директора Екатеринбургского колледжа транспортного строительства Алексея Шанина (2 599) и участника СВО Степана Ветошкина (2 421);

(части Кировского и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга) — депутата двух созывов, доцента кафедры финансов УрФУ (4 921). Он определи заместителя директора Екатеринбургского колледжа транспортного строительства Алексея Шанина (2 599) и участника СВО Степана Ветошкина (2 421); По Ленинскому округу (часть Ленинского и Академического районов Екатеринбурга) — депутата двух созывов, исполнительного директора фонда «Добрососедство» Виктора Маслакова (7 883). Его оппоненты, директор спортивной школы «Динамо» по единоборствам Антон Черясов (2 045) и менеджер по сделкам с недвижимостью Анастасия Вологина (1 516) заняли второе и третье места соответственно;

(часть Ленинского и Академического районов Екатеринбурга) — депутата двух созывов, исполнительного директора фонда «Добрососедство» (7 883). Его оппоненты, директор спортивной школы «Динамо» по единоборствам Антон Черясов (2 045) и менеджер по сделкам с недвижимостью Анастасия Вологина (1 516) заняли второе и третье места соответственно; По Октябрьскому округу (часть Октябрьского и Кировского районов Екатеринбурга) — депутата трех созывов Госдумы и трех созывов заксобрания Свердловской области Евгения Зяблицева (6 101). Парламентарий одержал победу над директором спортивной школы «Росток» Александром Курелюком (1 955) и депутатом думы Режа Сергеем Лоскутовым (1 170);

(часть Октябрьского и Кировского районов Екатеринбурга) — депутата трех созывов Госдумы и трех созывов заксобрания Свердловской области (6 101). Парламентарий одержал победу над директором спортивной школы «Росток» Александром Курелюком (1 955) и депутатом думы Режа Сергеем Лоскутовым (1 170); По Орджоникидзевскому округу (часть Орджоникидзевского района Екатеринбурга) — депутата двух созывов Госдумы, биатлониста Антона Шипулина (6 046). Парламентарий обогнал директора управления культуры и туризма Среднеуральска Антона Жукова (3 216) и заведующего подсобно-вспомогательным производством в Среднеуральском дорожном ремонтно-строительном управлении Максима Максимова (1 847);

(часть Орджоникидзевского района Екатеринбурга) — депутата двух созывов Госдумы, биатлониста (6 046). Парламентарий обогнал директора управления культуры и туризма Среднеуральска Антона Жукова (3 216) и заведующего подсобно-вспомогательным производством в Среднеуральском дорожном ремонтно-строительном управлении Максима Максимова (1 847); По Чкаловскому округу (часть Чкаловского, Ленинского и Академического районов Екатеринбурга) — депутата думы Екатеринбурга, ветерана спецподразделения ФСБ России «Альфа» Сергея Павленко (4 290). Его соперники, директор школы №60 Сергей Холдеев (2 322) и участник СВО Артем Буторов (1 981) взяли второе и третье места соответственно;

(часть Чкаловского, Ленинского и Академического районов Екатеринбурга) — депутата думы Екатеринбурга, ветерана спецподразделения ФСБ России «Альфа» (4 290). Его соперники, директор школы №60 Сергей Холдеев (2 322) и участник СВО Артем Буторов (1 981) взяли второе и третье места соответственно; По Ирбитскому округу (семь муниципалитетов) — депутата от КПРФ одного созыва, генерального директора Ирбитского молочного завода Григория Бачерикова (12 047). Экс-коммунист опередил методиста Центра культуры в Верхотурье Полину Валееву (1 603) и ведущего специалиста по планированию ремонтов на Надеждинском металлургическом заводе Анастасию Мозылеву (1 412);

(семь муниципалитетов) — депутата от КПРФ одного созыва, генерального директора Ирбитского молочного завода (12 047). Экс-коммунист опередил методиста Центра культуры в Верхотурье Полину Валееву (1 603) и ведущего специалиста по планированию ремонтов на Надеждинском металлургическом заводе Анастасию Мозылеву (1 412); По Каменск-Уральскому округу (Каменск-Уральский) — экс-мэра Каменска-Уральского, бывшего депутата Госдумы одного созыва и депутата свердловского заксобрания шести созывов Виктора Якимова (5 524). Ему уступили ведущий инженер компании «УралСЭП» Юлия Иванова (2 088) и менеджер по продажам сталепромышленной компании «Регион СО» Екатерину Русинова (1 615);

(Каменск-Уральский) — экс-мэра Каменска-Уральского, бывшего депутата Госдумы одного созыва и депутата свердловского заксобрания шести созывов (5 524). Ему уступили ведущий инженер компании «УралСЭП» Юлия Иванова (2 088) и менеджер по продажам сталепромышленной компании «Регион СО» Екатерину Русинова (1 615); По Верхнепышминскому округу (четыре муниципалитета и часть Невьянского района) — депутата думы Екатеринбурга одного созыва, советника директора УГМК по персоналу и общим вопросам Алексея Смирнова (8 568). Его оппоненты, заведующий в детском саду №9 Оля Богатырева (3 021) и директор дворца культуры «Металлург» в Кировграде Алла Савина (2 273) взяли второе и третье места соответственно;

(четыре муниципалитета и часть Невьянского района) — депутата думы Екатеринбурга одного созыва, советника директора УГМК по персоналу и общим вопросам (8 568). Его оппоненты, заведующий в детском саду №9 Оля Богатырева (3 021) и директор дворца культуры «Металлург» в Кировграде Алла Савина (2 273) взяли второе и третье места соответственно; По Краснотурьинскому округу (семь муниципалитетов) — экс-мэр Ивделя, депутата одного созыва Петра Соколюка (10 008). Парламентарий победил председателя серовской организации всероссийского профсоюза образования Алену Ивонину (1 988) и учителя начальных классов в школе №7 Анастасию Малафееву (1 404);

(семь муниципалитетов) — экс-мэр Ивделя, депутата одного созыва (10 008). Парламентарий победил председателя серовской организации всероссийского профсоюза образования Алену Ивонину (1 988) и учителя начальных классов в школе №7 Анастасию Малафееву (1 404); По Красноуральскому округу (пять муниципалитетов) — генерального директора комбината «Электрохимприбор» в Лесном Сергея Жамилова (8 166). Кандидат опередил участника СВО Сергея Горохова (2 515) и водителя в Серовском театре драмы Артема Борецкого (1 495);

(пять муниципалитетов) — генерального директора комбината «Электрохимприбор» в Лесном (8 166). Кандидат опередил участника СВО Сергея Горохова (2 515) и водителя в Серовском театре драмы Артема Борецкого (1 495); По Красноуфимскому округу (семь муниципалитетов) — депутата пяти созывов, президента фонда «Малая Родина» Альберта Абзалова (10 668). Его соперники, главный специалист отдела партийного строительства в свердловском реготделении ЕР Анастасия Стахеева (2 437) и председатель думы Ачита Алексей Торопов (1 880) заняли второе и третье места соответственно;

(семь муниципалитетов) — депутата пяти созывов, президента фонда «Малая Родина» (10 668). Его соперники, главный специалист отдела партийного строительства в свердловском реготделении ЕР Анастасия Стахеева (2 437) и председатель думы Ачита Алексей Торопов (1 880) заняли второе и третье места соответственно; По Дзержинскому округу (часть Горноуральского округа, Дзержинский район и часть Ленинского района Нижнего Тагила, ЗАТО Свободный) — депутата двух созывов, исполнительного директора Уралвагонзавода Владимира Рощупкина (9 235). Он одержал победу над предпринимательницей Ириной Прокопьевой (1 908) и слесарем механосборочных работ Уралвагонзавода Рафигом Алиевым (1 854);

(часть Горноуральского округа, Дзержинский район и часть Ленинского района Нижнего Тагила, ЗАТО Свободный) — депутата двух созывов, исполнительного директора Уралвагонзавода (9 235). Он одержал победу над предпринимательницей Ириной Прокопьевой (1 908) и слесарем механосборочных работ Уралвагонзавода Рафигом Алиевым (1 854); По Ленинскому округу Нижнего Тагила (Новоуральск и Верхний Тагил, часть Горноуральского и Невьянского округов, часть Ленинского района Нижнего Тагила) — депутата трех созывов, бывшего вице-мэра Нижнего Тагила Вячеслава Погудина (7 196). Он опередил участников СВО Аркадия Елизарова (4 093) и Дмитрия Захарова (3 338);

(Новоуральск и Верхний Тагил, часть Горноуральского и Невьянского округов, часть Ленинского района Нижнего Тагила) — депутата трех созывов, бывшего вице-мэра Нижнего Тагила (7 196). Он опередил участников СВО Аркадия Елизарова (4 093) и Дмитрия Захарова (3 338); По Тагилстроевскому округу (Тагилстроевский район и часть Ленинского района Нижнего Тагила, часть Горноуральского округа) — депутата двух созывов, председателя профсоюзной организации «Евраз НТМК» Владимира Радаева (8 507). Ему уступили заведующая в детском саду №6 Лариса Алешина (3 252) и участник СВО Сергей Паньшин (1 930);

(Тагилстроевский район и часть Ленинского района Нижнего Тагила, часть Горноуральского округа) — депутата двух созывов, председателя профсоюзной организации «Евраз НТМК» (8 507). Ему уступили заведующая в детском саду №6 Лариса Алешина (3 252) и участник СВО Сергей Паньшин (1 930); По Первоуральскому округу (Первоуральск и Бисерть, часть Академического и Верх-Исетского районов Екатеринбурга) — президента академии хоккея с мячом «Уральский трубник» Павла Булатова (7 150). Его оппоненты, заместитель директора школы №6 Михаил Гулевич (2 943) и юрисконсульт в первоуральском «Водоканале» Кристина Лобаева (1 764) взяли второе и третье места соответственно;

(Первоуральск и Бисерть, часть Академического и Верх-Исетского районов Екатеринбурга) — президента академии хоккея с мячом «Уральский трубник» (7 150). Его оппоненты, заместитель директора школы №6 Михаил Гулевич (2 943) и юрисконсульт в первоуральском «Водоканале» Кристина Лобаева (1 764) взяли второе и третье места соответственно; По Ревдинскому округу (часть Чкаловского района Екатеринбурга и три муниципалитета) — депутата шести созывов, генерального директора компании «Уралбиофарм» Александра Серебренникова (8 511). Парламентарий обошел участников СВО Яна Смирнова (1 738) и Евгения Коршунова (1 594);

(часть Чкаловского района Екатеринбурга и три муниципалитета) — депутата шести созывов, генерального директора компании «Уралбиофарм» (8 511). Парламентарий обошел участников СВО Яна Смирнова (1 738) и Евгения Коршунова (1 594); По Серовскому округу (шесть муниципалитетов) — депутата двух созывов, руководителя исполкома свердловского реготделения ЕР Дмитрия Жукова (10 484). Ему уступили участник СВО Даниил Шиляев (2 785) и начальник управления культуры и молодежной политики в Красноуральске Юлия Шипицина (1 659);

(шесть муниципалитетов) — депутата двух созывов, руководителя исполкома свердловского реготделения ЕР (10 484). Ему уступили участник СВО Даниил Шиляев (2 785) и начальник управления культуры и молодежной политики в Красноуральске Юлия Шипицина (1 659); По Сысертскому округу (Сысерть, Арамиль и часть Чкаловского района Екатеринбурга) — депутата одного созыва, уральского гонщика Сергея Карякина (6 095). Он одержал победу над ведущим инженером компании «Наг» Дмитрием Банниковым (1 984) и главным специалистом отдела ЖКХ и ЖО в администрации Сысерти Владимиром Ждакаевым (1 901).

Списки кандидатов ЕР возглавили:

От Алапаевской тергруппы — депутат двух созывов от КПРФ, экс-советник президента РМК Игорь Аксенов (6 315). Второе и третье места заняли депутат думы Артемовского Павел Вяткин (6 249) и директор аграрного направления в компании «Равис — птицефабрика Сосновская» Александр Засыпкин (4 817);

— депутат двух созывов от КПРФ, экс-советник президента РМК (6 315). Второе и третье места заняли депутат думы Артемовского Павел Вяткин (6 249) и директор аграрного направления в компании «Равис — птицефабрика Сосновская» Александр Засыпкин (4 817); От Асбестовской тергруппы — мэр Асбеста Наталья Тихонова (8 970). Второе и третье места взяли директор «Сафьяновской меди» Алексей Кузьмин (6 238) и председатель думы Сухого Лога Евгений Быков (5 915);

— мэр Асбеста (8 970). Второе и третье места взяли директор «Сафьяновской меди» Алексей Кузьмин (6 238) и председатель думы Сухого Лога Евгений Быков (5 915); От Белоярской тергруппы — директор Белоярской атомной станции Юрий Носов (4 446). Второе и третье места получили директор компании «Белоярскнефтепродукт» Евгений Казаков (3 972) и депутат заксобрания от КПРФ, участник СВО Тарас Исаков (3 892);

— директор Белоярской атомной станции (4 446). Второе и третье места получили директор компании «Белоярскнефтепродукт» Евгений Казаков (3 972) и депутат заксобрания от КПРФ, участник СВО (3 892); От Богдановичской тергруппы — глава Восточного управленческого округа Свердловской области Николай Клевец (8 041). Второе и третье места заняли вице-мэр Екатеринбурга Александр Толкачев (6 959) и глава Камышловского района Олег Макарян (6 034);

— глава Восточного управленческого округа Свердловской области (8 041). Второе и третье места заняли вице-мэр Екатеринбурга Александр Толкачев (6 959) и глава Камышловского района Олег Макарян (6 034); От Березовской тергруппы — депутат двух созывов, бывший мэр Березовского, генеральный директор группы компаний Brozex Вячеслав Брозовский (8 644). Второе и третье места взяли бывший спикер гордумы Екатеринбурга, директор компании «Арманд» Игорь Володин (2 879) и директор детского стадиона спортивной школы №19 Прохор Чепиков (2 689);

— депутат двух созывов, бывший мэр Березовского, генеральный директор группы компаний Brozex (8 644). Второе и третье места взяли бывший спикер гордумы Екатеринбурга, директор компании «Арманд» Игорь Володин (2 879) и директор детского стадиона спортивной школы №19 Прохор Чепиков (2 689); От Верх-Исетской тергруппы — главный врач Детской городской клинической больницы №9 Игорь Огарков (3 553). Второе и третье места получили директор школы №48 Лариса Пичугина (2 100) и участник СВО Андрей Шерстобитов (1 830);

— главный врач Детской городской клинической больницы №9 (3 553). Второе и третье места получили директор школы №48 Лариса Пичугина (2 100) и участник СВО Андрей Шерстобитов (1 830); От Железнодорожной тергруппы — экс-глава Железнодорожного района Екатеринбурга, депутат двух созывов Валентин Лаппо (4 093). Второе и третье места заняли депутат гордумы Екатеринбурга двух созывов Александр Колесников (2 998) и директор Федеральной транспортной компании Глеб Киндер (2 689);

— экс-глава Железнодорожного района Екатеринбурга, депутат двух созывов (4 093). Второе и третье места заняли депутат гордумы Екатеринбурга двух созывов Александр Колесников (2 998) и директор Федеральной транспортной компании Глеб Киндер (2 689); От Кировской тергруппы — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (3 977). Второе и третье места взяли ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков (2 895) и депутат гордумы Екатеринбурга Артур Зиганшин (2 599);

— мэр Екатеринбурга (3 977). Второе и третье места взяли ректор Уральского федерального университета (УрФУ) Илья Обабков (2 895) и депутат гордумы Екатеринбурга Артур Зиганшин (2 599); От Ленинской тергруппы — глава Академического района Николай Смирнягин (4 224). Второе и третье места получили заведующий в детском саду №53 Наталья Гусева (3 646) и бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский (2 946);

— глава Академического района (4 224). Второе и третье места получили заведующий в детском саду №53 Наталья Гусева (3 646) и бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский (2 946); От Октябрьской тергруппы — генеральный директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных (3 560). Второе и третье места заняли директор департамента молодежной политики и международных связей в мэрии Екатеринбурга, участник СВО Артем Николаев (2 283) и учитель школы №71 Михаил Лобанов (1 660);

— генеральный директор Уральского оптико-механического завода (3 560). Второе и третье места заняли директор департамента молодежной политики и международных связей в мэрии Екатеринбурга, участник СВО Артем Николаев (2 283) и учитель школы №71 Михаил Лобанов (1 660); От Орджоникидзевской тергруппы — руководитель фракции ЕР в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев (5 468). Второе и третье места взяли депутат гордумы Екатеринбурга одного созыва, заместитель директора по правовым вопросам волонтерского центра РМК «Сила Урала» Алексей Шестаков (2 742) и заместитель генерального директора Машиностроительного завода им. М.И. Калинина Александр Косинцев (2 233);

— руководитель фракции ЕР в гордуме Екатеринбурга (5 468). Второе и третье места взяли депутат гордумы Екатеринбурга одного созыва, заместитель директора по правовым вопросам волонтерского центра РМК «Сила Урала» Алексей Шестаков (2 742) и заместитель генерального директора Машиностроительного завода им. М.И. Калинина Александр Косинцев (2 233); От Чкаловской тергруппы — депутат гордумы Екатеринбурга шести созывов, заместитель директора по общим вопросам компании «Новый Проспект» Дмитрий Сергин . Второе и третье места получили первый заместитель главы регионального исполкома ЕР Евгений Назаров (2 647) и генеральный директор управляющей компании «РЭМП УЖСК» Юлия Рыцева (2 550);

— депутат гордумы Екатеринбурга шести созывов, заместитель директора по общим вопросам компании «Новый Проспект» . Второе и третье места получили первый заместитель главы регионального исполкома ЕР Евгений Назаров (2 647) и генеральный директор управляющей компании «РЭМП УЖСК» Юлия Рыцева (2 550); От Ирбитской тергруппы — экс-глава Ирбитского района, депутат четырех созывов Елена Трескова (7 756). Второе и третье места заняли мэр Ирбита Николай Юдин (4 177) и депутат думы Ирбита Илья Анацкий (3 488);

— экс-глава Ирбитского района, депутат четырех созывов (7 756). Второе и третье места заняли мэр Ирбита Николай Юдин (4 177) и депутат думы Ирбита Илья Анацкий (3 488); От Каменск-Уральской тергруппы — первый заместитель губернатора Свердловской области — министр промышленности и науки региона, экс-мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков (5 980). Второе и третье места взяли депутат заксобрания одного созыва, директор по персоналу Уральского алюминиевого завода (УАЗ) Анна Соломеина (3 611) и участник СВО Александр Боровков (1 905);

— первый заместитель губернатора Свердловской области — министр промышленности и науки региона, экс-мэр Каменска-Уральского (5 980). Второе и третье места взяли депутат заксобрания одного созыва, директор по персоналу Уральского алюминиевого завода (УАЗ) (3 611) и участник СВО Александр Боровков (1 905); От Верхнепышминской тергруппы — член Совета федерации РФ, экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский (7 207). Второе и третье места получили директор по персоналу и общим вопросам компании «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский (7 032) и депутат думы Кировграда Татьяна Краева (3 420);

— член Совета федерации РФ, экс-мэр Екатеринбурга (7 207). Второе и третье места получили директор по персоналу и общим вопросам компании «Уралэлектромедь» Дмитрий Галенковский (7 032) и депутат думы Кировграда Татьяна Краева (3 420); От Краснотурьинской тергруппы — депутат Госдумы двух созывов, бывший вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько (9 375). Второе и третье места заняли глава Северного управленческого округа региона, экс-мэр Волчанска Александр Вервейн (8 222) и депутат заксобрания четырех созывов, председатель Союза ветеранов Афганистана и СВО Виктор Бабенко (6 039);

— депутат Госдумы двух созывов, бывший вице-губернатор Свердловской области (9 375). Второе и третье места заняли глава Северного управленческого округа региона, экс-мэр Волчанска Александр Вервейн (8 222) и депутат заксобрания четырех созывов, председатель Союза ветеранов Афганистана и СВО (6 039); От Краноуральской тергруппы — депутат одного созыва, директор Технологического института НИЯУ МИФИ в Лесном Владимир Рябцун (5 373). Второе и третье места взяли генеральный директор компании «Святогор» Дмитрий Тропников (5 169) и депутат думы Верхней Салды Зульфар Файзулин (4 206);

— депутат одного созыва, директор Технологического института НИЯУ МИФИ в Лесном (5 373). Второе и третье места взяли генеральный директор компании «Святогор» Дмитрий Тропников (5 169) и депутат думы Верхней Салды Зульфар Файзулин (4 206); От Красноуфимской тергруппы — ректор Уральского государственного педагогического университета, бывший министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов (7 626). Второе и третье места получили депутат первого созыва, бывший министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Михаил Копытов (7 099) и участник СВО Кирилл Мелихов (5 928);

— ректор Уральского государственного педагогического университета, бывший министр образования и молодежной политики Свердловской области (7 626). Второе и третье места получили депутат первого созыва, бывший министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона (7 099) и участник СВО Кирилл Мелихов (5 928); От Дзержинской тергруппы — генеральный директор компании «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов (6 132). Второе и третье места заняли педагог дополнительного образования в Доме детского творчества Ленинского района Виктор Стариков (4 435) и начальник группы автоматизированных систем управления технологическими процессами в компании «Уралхимпласт» Игорь Малько (2 315);

— генеральный директор компании «Уралкриомаш» (6 132). Второе и третье места заняли педагог дополнительного образования в Доме детского творчества Ленинского района Виктор Стариков (4 435) и начальник группы автоматизированных систем управления технологическими процессами в компании «Уралхимпласт» Игорь Малько (2 315); От Ленинской тергруппы Нижнего Тагила — мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев (5 911). Второе и третье места взяли депутат одного созыва, экс-директор компании «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых (4 901) и бывший начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров (3 784). Депутат двух созывов, экс-глава Горнозаводского управленческого округа Михаил Ершов (2 705) — только четвертое.

— мэр Новоуральска (5 911). Второе и третье места взяли депутат одного созыва, экс-директор компании «Нижнетагильский холодильник» (4 901) и бывший начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров (3 784). Депутат двух созывов, экс-глава Горнозаводского управленческого округа (2 705) — только четвертое. От Тагилстроевской тергруппы — депутат думы Нижнего Тагила Елена Городилова (7 153). Второе и третье места получили депутат думы Нижнего Тагила Константин Миронов (7 099) и участник СВО Сергей Дрягунов (5 725);

— депутат думы Нижнего Тагила (7 153). Второе и третье места получили депутат думы Нижнего Тагила Константин Миронов (7 099) и участник СВО Сергей Дрягунов (5 725); От Первоуральской тергруппы — руководитель фракции ЕР Елена Чечунова (4 607). Второе и третье места заняли генеральный директор Инновационного культурного центра Нина Журавлева (4 285) и главный врач станции скорой медицинской помощи в Первоуральске Андрей Сорокин (2 040);

— руководитель фракции ЕР (4 607). Второе и третье места заняли генеральный директор Инновационного культурного центра Нина Журавлева (4 285) и главный врач станции скорой медицинской помощи в Первоуральске Андрей Сорокин (2 040); От Ревдинской тергруппы — заместитель директора по персоналу и общим вопросам УГМК, заместитель председателя общественной палаты Свердловской области Мирослав Медведев (6 028). Второе и третье места взяли заведующий отделением — врач-кардиолог в Полевской ЦРБ Любовь Кислякова (4 288) и председатель думы Дегтярска Игорь Бусахин (2 736);

— заместитель директора по персоналу и общим вопросам УГМК, заместитель председателя общественной палаты Свердловской области (6 028). Второе и третье места взяли заведующий отделением — врач-кардиолог в Полевской ЦРБ Любовь Кислякова (4 288) и председатель думы Дегтярска Игорь Бусахин (2 736); От Серовской тергруппы — депутат думы Серова, экс-кандидат в главы города Сергей Семакин (7 217). Второе и третье места получили мэр Качканара Андрей Ярославцев (5 349) и участник СВО Александр Боданин (3 060);

— депутат думы Серова, экс-кандидат в главы города (7 217). Второе и третье места получили мэр Качканара Андрей Ярославцев (5 349) и участник СВО Александр Боданин (3 060); От Серовской тергруппы — депутат Госдумы двух созывов, вице-президент группы компаний «Кировский» Лев Ковпак (6 394). Второе и третье места заняли председатель думы Сысерти Илья Тугбаев (4 527) и главный врач Арамильской городской больницы Егор Колобов (4 433).

Голосование за участников праймериз проходило с 25 по 31 мая, утверждение его победителей в качестве претендентов на выборах состоится в июне. Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. По итогам голосования в 2021 году интересы ЕР в региональном парламенте стали представлять 33 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриоты — За правду» — четыре, ЛДПР — два, «Новых людей» — два.

За время регистрации кандидатов на праймериз по отбору кандидатов на выборы в заксобрание Свердловской области с 11 марта до 14 мая зарегистрировалось 376 человек, позже число претендентов снизилось до 351. Организаторы праймериз пояснили «Ъ-Урал», что это связано с «неисполнением требований» предварительного голосования некоторыми претендентами.

Подробнее об основных претендентах на мандаты и их обещаниях — в материале «Мэры и депутаты объединились на праймериз».

Василий Алексеев