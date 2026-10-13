Дата-центры переводят в защищенный режим
Как может измениться подход к строительству и охране ЦОДов
13.10.2026, 11:31
Особый режим секретности, перенос под землю, релокация и своя система ПВО — эксперты продолжают обсуждать возможные меры защиты дата-центров после атаки на инфраструктуру «Яндекса». Ранее стало известно, что совместно с Минцифры прикрытием таких объектов займется и Минобороны. Как можно уберечь ЦОДы?
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Прилеты по дата-центрам «Яндекса» вызвали серьезную дискуссию о том, как защитить инфраструктуру и почему этого не было сделано раньше. Данные о расположении в том числе крупных ЦОДов есть в открытом доступе. Киев называл атаку по объектам российского IT-гиганта ответной. Больше 80% коммерческих инфраструктурных проектов сосредоточены в европейской части России. Прежде всего Москве и области, указывали источники “Ъ” и сам глава Минцифры Максут Шадаев.
Минобороны поможет «прикрыть» эти объекты, но не в буквальном смысле, считает основатель группы компаний InSeq Алексей Бегаев:
«Ведомство имеет в виду учет опыта, который накопился у подразделений Минобороны, для защиты значимых объектов от физического воздействия. Выпускаются различные методические документы, достаточно оперативно учитываются современные реалии. Новые варианты интеграции ведомств как раз и направлены на то, чтобы устранить те способы, которые не работают, и заменить их более эффективными».
Минцифры также прорабатывает концепцию строительства изначально защищенных дата-центров. В профессиональном сообществе допускают, что одним из решений здесь может быть размещение ЦОДов под землей. С одной стороны, они помещаются на невысоких серверах, а с другой, такое расположение еще и упростит их охлаждение.
Но как прикрыть уязвимые места по выводу тепла и обеспечить их связью, неясно. Плюс переезд и подготовка утопленных в земле помещений потребует времени и серьезных инвестиций. А главное — не устранит риски на 100%, отметил генеральный директор группы компаний ST IT Антон Аверьянов:
«От легких дронов, скорее всего, это будет защищать. Но если речь пойдет, например, про более сильные заряды, которые несут БПЛА, то они могут и пробить земляной слой, повредив инфраструктуру.
Минобороны может помочь с нескольких точек зрения: предоставление средств противовоздушной обороны и, возможно, каких-то подразделений, которые могут с ручных пусковых устройств сбивать дроны. Но в отношении какого числа ЦОДов это возможно сделать? Их порядка 250. Вопрос в оперативности этой помощи».
Еще один дискуссионный сценарий — релокация мощностей в дружественные юрисдикции. Тем более у того же «Яндекса» есть ЦОД в Казахстане. Но и здесь есть серьезные барьеры, подчеркнул партнер и руководитель технологической практики в Comply Сергей Сайганов:
«Требование локализации — одна из ключевых мер, которая мешает полноценно пользоваться инфраструктурой, размещенной где-либо, кроме Российской Федерации. Кроме персональных данных, у нас есть достаточно много других режимов информации, плюс различные отраслевые требования, пачка законов о суверенном интернете.
Юридических барьеров тут достаточно много. Кроме того, в странах, готовых активно сотрудничать с российскими компаниями, к сожалению, не такая большая инфраструктура ЦОДов».
В целом защита дата-центров едва ли отличается от принимаемых мер безопасности для крупных инфраструктурных объектов или складов маркетплейсов, говорят эксперты. В арсенале — системы ПВО и РЭБ, перехват дронами, металлические решетки и так далее. Комплексная защита крупному объекту может обойтись минимум в сотни миллионов, указывали ранее собеседники “Ъ FM”.
Но пока одни игроки только озадачились вопросом защиты от дронов, другие уже стали закупать спецоборудование, говорит генеральный директор группы компаний ST IT Антон Аверьянов:
«Конечно, это добавит огромную нагрузку, плюс увеличит инвестиционные риски центров обработки данных. Конечно, они никогда не учитывались, и в сообществах программистов уже ходят шутки, что скоро при собеседовании на определенные должности будут спрашивать, а куда вы будете размещать ПВО при разработке дата-центра? В целом уже все понимают, что угрозы возможны, и начинают закладывать это в экономику».
До конца года Минцифры разработает меры поддержки строительства дата-центров в регионах. Среди них, в частности, льготные кредиты.