Дата-центры переводят в защищенный режим

Минцифры также прорабатывает концепцию строительства изначально защищенных дата-центров. В профессиональном сообществе допускают, что одним из решений здесь может быть размещение ЦОДов под землей. С одной стороны, они помещаются на невысоких серверах, а с другой, такое расположение еще и упростит их охлаждение.