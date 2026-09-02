Дата-центры готовятся к исполнению нового указа о безопасности инфраструктуры

Указ президента, позволяющий вводить временное государственное управление в отношении имущества компаний за ненадлежащую защиту объектов критической инфраструктуры, уже повлиял на работу центров обработки данных. Операторы ЦОДов теперь должны подтвердить наличие комплексной системы предотвращения инцидентов — от физической защиты и противодействия БПЛА до киберустойчивости. Расходы на модернизацию, по оценкам участников рынка, приведут к росту стоимости их услуг.

“Ъ” опросил участников рынка центров обработки данных о влиянии на их работу указа президента №604 от 24 августа, позволяющего вводить временное государственное управление в отношении имущества объектов критической инфраструктуры, которые не обеспечили надлежащую защиту, в том числе от БПЛА. Участники рынка отмечают, что под его действие попадают крупные сооружения связи, включая коммерческие и ведомственные ЦОДы, от которых зависит стабильность работы госорганов, банковского сектора и федеральных операторов. Все крупные ЦОДы уровня Tier III и выше давно обеспечены системами информбезопасности различного уровня, отмечает гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев. «Поэтому сейчас речь идет главным образом о физической защите»,— отметил он.

«Основные мощности коммерческих ЦОД, около 80–90%, сосредоточены в европейской части России, прежде всего в Московском регионе и Петербурге, и до последнего времени защита от воздушных угроз не являлась стандартным элементом проекта дата-центра»,— отмечает источник “Ъ” на рынке. По его словам, на фоне развития ударных БПЛА и использования спутниковых каналов связи для управления беспилотными системами эта угроза становится существенно более актуальной.

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