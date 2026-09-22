Защите от дронов подключат льготный режим

Бизнес получит налоговые льготы за расходы на защиту от беспилотников. Поправки на этот счет правительство внесет уже осенью, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов. Проект позволит компаниям списывать расходы на покупку антидроновых систем и восстановление объектов после атак. Такие затраты могут доходить до 1 млрд руб., рассказали “Ъ FM” участники отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще в прошлом году Российский союз промышленников и предпринимателей предложил компенсировать расходы бизнеса из-за атак беспилотников. Но Минфин тогда идею не поддержал. Летом 2026-го РСПП решил повторить попытку и направил в правительство новый пакет предложений. За снижение налоговой нагрузки выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он поручил ведомствам разработать механизм компенсаций.

И такая поддержка критически необходима бизнесу, подчеркнула вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова:

«В таких сложных экономических условиях за счет прибыли еще и финансировать защиту своих объектов — это практически полная потеря инвестиционных денег. Других источников с такой ключевой ставкой у бизнеса практически не осталось. Все, что касается нефтегазового комплекса, предприятий, производственных цехов, складов хранения, это очень серьезные расходы, которые бизнес никак не закладывал ни в какие бюджеты».

Льготы помогут компенсировать колоссальные расходы бизнеса, которые, по оценкам собеседников “Ъ FM”, могут доходить до 1 млрд руб. Всего существует три основных способа защиты объектов от БПЛА, пояснил генеральный директор компании «Системы механической защиты» Дмитрий Дорофеев:

«Возможно воздействие на радиоэлектронику: системы РЭБ действуют на дальних рубежах, их эффективность где-то примерно 10-15%. Второе — ПВО, теоретически дроны-перехватчики, любое стрелковое оружие. Главное — чтобы человек увидел БПЛА и смог их уничтожить. Третье — механическая защита объекта. Наша компания как раз отвечает за третий, крайний, рубеж. Мы изобрели "Дарвин" — растягивающиеся "паучьи сети", в которых дроны не взрываются. Ее стоимость, условно, 300 руб. за квадратный метр».

Такая механическая защита — один из самых бюджетных вариантов на рынке. К примеру, на ограждение для силовой подстанции завода нужно потратить около 0,5 млн руб. Но мало просто купить сетку, ее нужно установить на специальный каркас и опоры. В итоге защита трансформатора «под ключ» обойдется примерно в 5 млн руб.

А еще все эти сооружения нужно спроектировать. Это отдельная работа и отдельная статья расходов, заметил генеральный директор «Завода габионных конструкций» Владимир Коган:

«По сути, то, чем мы занимаемся, это бронежилет, который стоит десятки, сотни миллионов рублей. Это как вокруг здания построить еще здание. Надо всегда оценивать, что может пострадать, критические элементы предприятия. Защищаются точечно именно они.

Сначала проходит обследование объекта, составление технического задания, проектирование.

Уже рождается экономика по защите, это не просто материал. Предприятие, конечно, несет затраты на предварительные работы».

Чтобы получить вычет, нужно доказать налоговой обоснованность расходов. И сейчас, если говорить о защитном оборудовании, сделать это очень непросто. Затраты него приходится списывать годами через амортизацию. Директор компании «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков рассчитывает, что поправки Минфина решат проблему:

«Не очень понятно, как с точки зрения гражданского бухучета ставить на баланс средства радиоэлектронного подавления и радиолокации. Это касается и затрат, связанных с закупкой дронов-перехватчиков, других средств, в том числе вооружения для нужд Министерства обороны. Не был прописан механизм, каким образом проводить учет расходов, что уже приводило к спорным ситуациям с налоговыми органами. Наконец-то государство им озадачилось».

Параллельно компаниям предлагают и защиту от административного давления. В начале сентября Генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести мораторий на проверки малого бизнеса, который пострадал от атак дронов.

Иван Хорушевский, Ангелина Зотина