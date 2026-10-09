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«Яндекс» разводит «облака»

Как корпорация намерена защитить данные клиентов

09.10.2026, 19:21
«Яндекс» будет переносить данные клиентов к другим провайдерам: Selectel, VK Cloud и К2 Cloud. Как сообщили в компании, для миграции выделены дополнительные команды специалистов. В корпорации рассчитывают, что это поможет быстрее восстановить доступность ее сервисов.

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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При этом «Яндекс» пока не может назвать сроки восстановления дата-центров, пострадавших от налета украинских беспилотников. 9 октября под ударом оказался объект в Калуге. Несколько модулей полностью выведены из строя. Накануне атака привела к пожару на объекте в рязанском Сасово. Если данные клиентов не были потеряны, миграция действительно не займет много времени, заметил исполнительный директор Ассоциации облачных и технологических провайдеров Антон Салов:
«Резервирование осуществляется на софтверном уровне, поэтому выпадение, допустим, одной зоны не является критичным. Сейчас затронуто две. Есть риски, что могут целенаправленно работать по их дата-центрам. Так что "Яндекс" принял действительно взвешенное и хорошее решение перенести часть нагрузок. Преимущество этих партнеров заключается в том, что у них дата-центры находятся в Москве, которая является наиболее защищенной локацией с точки зрения отражения атак на дата-центры.
Сложно ли будет перенести эти нагрузки? Я думаю, нет, потому что у самих провайдеров есть все возможности это организовать.
Что касается сроков, то здесь всё зависит от клиентов, сложности их ландшафта и от того, насколько пострадали данные при атаках. То есть если ущерба нет и нужно переходить в плановом порядке, то процесс займет от нескольких дней до недели. Если есть большие объемы, моментально перенести их будет сложно. Так что может потребоваться просто физическое копирование в одном месте, а затем запуск уже в другом. Всё это возможно при условии, что данные не пострадали. В противном случае надо будет дождаться помощи от самого "Яндекса".

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При этом ни пожар, ни недоступность зоны не означают, что она физически уничтожена. Нужно будет провести восстановительные работы, подождать, когда они закончатся».
9 октября проблемы с доступом были, например, у торговой площадки для госзакупок «Заказ.РФ». Поступают сообщения о сбоях в работе «Алисы» и «Яндекс Такси». Также у некоторых пользователей «Яндекс Еды» возникают сложности с оплатой заказов. В сервисе сообщили, что специалисты уже работают над устранением неполадок.
Насколько велик риск потери данных? И сколько времени может занять восстановление? “Ъ FM” обсудил вопрос с директором Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олегом Изумрудовым:
«Что касается правил проектирования и возведения ЦОДов, действует принцип: дата-центры распределены.
Скажем так, отключение 80% оборудования не приводит к потере данных. 20% имеющихся мощностей достаточно для того, чтобы информация была сохранена и функционирование продолжалось.
Да, с увеличенными задержками, потерей комфортных скоростей, но данные будут в порядке, за исключением той информации, которая в данный момент могла быть только в дата-центре, подвергшемся атаке, из-за того, что не успела произойти синхронизация с остальными.

Что грозит пользователям после атаки на дата-центр «Яндекса»

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Так что даже если, условно, не предпринимать никаких дополнительных мер, все равно правило 20/80 у нас работает и все цифровые сервисы будут доступны. Конечно, возможны сбои, но в целом мы защищены благодаря своей географии прежде всего. А что касается уже защиты непосредственно дата-центров, то, конечно, некоторые из них не выглядят как склады и не располагаются в подобных помещениях, так что их не так просто пробить беспилотнику».

Что известно об атаке БПЛА на дата-центр «Яндекса»

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В своем заявлении «Яндекс» назвал ЦОДы «железным сердцем» компании. Восстановление работы сервисов и помощь тем, кого затронул инцидент, — это сейчас «самая важная задача, но, к сожалению, непростая», заключили в компании. При этом 8 октября ее акции на Мосбирже теряли около 3%. 9-го — на фоне новой атаки БПЛА падение продолжилось. В моменте котировки снижались на 4%.
Атаки беспилотников
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Авторы

  • Александра Абанькова
    Александра Абанькова
    редактор