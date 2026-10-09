«Яндекс» разводит «облака»
Как корпорация намерена защитить данные клиентов
09.10.2026, 19:21
«Яндекс» будет переносить данные клиентов к другим провайдерам: Selectel, VK Cloud и К2 Cloud. Как сообщили в компании, для миграции выделены дополнительные команды специалистов. В корпорации рассчитывают, что это поможет быстрее восстановить доступность ее сервисов.
При этом «Яндекс» пока не может назвать сроки восстановления дата-центров, пострадавших от налета украинских беспилотников. 9 октября под ударом оказался объект в Калуге. Несколько модулей полностью выведены из строя. Накануне атака привела к пожару на объекте в рязанском Сасово. Если данные клиентов не были потеряны, миграция действительно не займет много времени, заметил исполнительный директор Ассоциации облачных и технологических провайдеров Антон Салов:
«Резервирование осуществляется на софтверном уровне, поэтому выпадение, допустим, одной зоны не является критичным. Сейчас затронуто две. Есть риски, что могут целенаправленно работать по их дата-центрам. Так что "Яндекс" принял действительно взвешенное и хорошее решение перенести часть нагрузок. Преимущество этих партнеров заключается в том, что у них дата-центры находятся в Москве, которая является наиболее защищенной локацией с точки зрения отражения атак на дата-центры.
Сложно ли будет перенести эти нагрузки? Я думаю, нет, потому что у самих провайдеров есть все возможности это организовать.
Что касается сроков, то здесь всё зависит от клиентов, сложности их ландшафта и от того, насколько пострадали данные при атаках. То есть если ущерба нет и нужно переходить в плановом порядке, то процесс займет от нескольких дней до недели. Если есть большие объемы, моментально перенести их будет сложно. Так что может потребоваться просто физическое копирование в одном месте, а затем запуск уже в другом. Всё это возможно при условии, что данные не пострадали. В противном случае надо будет дождаться помощи от самого "Яндекса".
При этом ни пожар, ни недоступность зоны не означают, что она физически уничтожена. Нужно будет провести восстановительные работы, подождать, когда они закончатся».
9 октября проблемы с доступом были, например, у торговой площадки для госзакупок «Заказ.РФ». Поступают сообщения о сбоях в работе «Алисы» и «Яндекс Такси». Также у некоторых пользователей «Яндекс Еды» возникают сложности с оплатой заказов. В сервисе сообщили, что специалисты уже работают над устранением неполадок.
Насколько велик риск потери данных? И сколько времени может занять восстановление? “Ъ FM” обсудил вопрос с директором Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олегом Изумрудовым:
«Что касается правил проектирования и возведения ЦОДов, действует принцип: дата-центры распределены.
Скажем так, отключение 80% оборудования не приводит к потере данных. 20% имеющихся мощностей достаточно для того, чтобы информация была сохранена и функционирование продолжалось.
Да, с увеличенными задержками, потерей комфортных скоростей, но данные будут в порядке, за исключением той информации, которая в данный момент могла быть только в дата-центре, подвергшемся атаке, из-за того, что не успела произойти синхронизация с остальными.
Так что даже если, условно, не предпринимать никаких дополнительных мер, все равно правило 20/80 у нас работает и все цифровые сервисы будут доступны. Конечно, возможны сбои, но в целом мы защищены благодаря своей географии прежде всего. А что касается уже защиты непосредственно дата-центров, то, конечно, некоторые из них не выглядят как склады и не располагаются в подобных помещениях, так что их не так просто пробить беспилотнику».
В своем заявлении «Яндекс» назвал ЦОДы «железным сердцем» компании. Восстановление работы сервисов и помощь тем, кого затронул инцидент, — это сейчас «самая важная задача, но, к сожалению, непростая», заключили в компании. При этом 8 октября ее акции на Мосбирже теряли около 3%. 9-го — на фоне новой атаки БПЛА падение продолжилось. В моменте котировки снижались на 4%.