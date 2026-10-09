«Яндекс» разводит «облака»

Что касается сроков, то здесь всё зависит от клиентов, сложности их ландшафта и от того, насколько пострадали данные при атаках. То есть если ущерба нет и нужно переходить в плановом порядке, то процесс займет от нескольких дней до недели. Если есть большие объемы, моментально перенести их будет сложно. Так что может потребоваться просто физическое копирование в одном месте, а затем запуск уже в другом. Всё это возможно при условии, что данные не пострадали. В противном случае надо будет дождаться помощи от самого "Яндекса".