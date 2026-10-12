Сервисы ушли в офлайн

«Заказы поступают, а оплата за эти заказы сейчас курьерам не видна. Также не работают приложения по выводу денег на карту. Не работает связь с клиентами, то есть если ты приехал к клиенту и тебе надо с ним связаться, чтобы он, к примеру, вышел на улицу и отдал тебе посылку, остается надеяться только на то, что клиент сидит с включенным приложением и наблюдает за тем, где находится курьер. Поддержка Яндекса, а чаще всего отвечает тебе бот: "Ведутся работы, держитесь"».