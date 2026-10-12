Сервисы ушли в офлайн
Как сбои в работе приложений Яндекса отразились на пользователях и бизнесе
12.10.2026, 20:51
Москвич просидел целый день без света в умном доме из-за сбоя голосовой помощницы «Алисы». А работа российского рекламного рынка оказалась почти парализована. Все это последствия атак на дата-центры Яндекса. Проблемы с доставкой, такси и другими сервисами компании продолжаются до сих пор.
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Сначала у россиян омрачились выходные: многие не смогли посмотреть кино или заказать продукты на дом из-за сбоев в «Кинопоиске» и «Яндекс Лавке». «Яндекс Музыка» и «Алиса» тоже не работали, пришлось сидеть в тишине, а некоторым и в темноте, поделился с “Ъ FM” москвич Савва:
«К моему удивлению, был задет Умный дом тоже от Яндекса, из-за чего вчера уже не мог ни включить свет, ни что-либо сделать. А по нашей глупости, в квартире мы не поставили ручные выключатели, и приходилось существовать без света. Свет ручной только в ванной можно включить. Самое главное, что решили проблему достаточно быстро».
Но утро понедельника тоже не задалось. Проблемы с такси у некоторых пользователей никуда не делись: приложение зависает, не строится маршрут, а водители не видят заказ. В Екатеринбурге на этом фоне ценник за две минуты поездки взлетел до 1400 руб. в тарифе «Эконом». Водители сами отказываются выходить на линию, так как система не дает вывести полученные деньги уже три дня. В службе доставки похожие проблемы, говорит курьер Антон из Санкт-Петербурга:
«Заказы поступают, а оплата за эти заказы сейчас курьерам не видна. Также не работают приложения по выводу денег на карту. Не работает связь с клиентами, то есть если ты приехал к клиенту и тебе надо с ним связаться, чтобы он, к примеру, вышел на улицу и отдал тебе посылку, остается надеяться только на то, что клиент сидит с включенным приложением и наблюдает за тем, где находится курьер. Поддержка Яндекса, а чаще всего отвечает тебе бот: "Ведутся работы, держитесь"».
Даже если клиенты увидят предложение бизнеса, с оплатой тоже могут быть проблемы. За последние сутки платформа Downdetector зафиксировала более 16 тыс. жалоб на сервис «Яндекс Пэй».
В IT-компании заявляют, что деньги клиентов находятся в безопасности, так как не хранятся непосредственно в центре обработки данных.
Рабочие процессы тоже оказались под угрозой: рекламные кампании встали на паузу, отключились «Яндекс Директ» и все сервисы для анализа метрик, отмечает специалист по продвижению в сети Валерий Черников:
«Невозможно менять настройки и даже пополнить бюджет. Сама компания Яндекс пишет, что продвижение продолжается, однако нет возможности контролировать то, как оно идет. А значит, если кампания остановится из-за того, что закончится заложенный бюджет, ничего с этим сделать будет нельзя. Никакого понимания о том, что сейчас происходит на сайте и с клиентами, просто нет».
Кроме того, по-прежнему не работают «Яндекс Почта» и «Телемост».
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Впрочем, может, хотя бы они остались довольны, допускает преподаватель Московского Политеха Александр Шеремет:
«Зайти пока нельзя ни в СДО, ни в личный кабинет. Эта ситуация коснулась не только нашего университета, но проблемы решаются. Не было доступа к личному кабинету, в котором есть расписание и как раз ссылки автоматически подгружаются. Пришлось запланировать самому занятие вот это лекционное. Существуют же альтернативные каналы связи, и удалось старосте отправить ссылку — они быстро самоорганизовались».
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