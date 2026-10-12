Главные новости за 12 октября. Ростов-на-Дону и область
12.10.2026, 20:46
В отношении бывшего вице-губернатора Ростовской области и — министра транспорта Владимира Окунева, объявленного в розыск, возбудили второе уголовное дело — о легализации денег. По версии следствия, он обеспечил мнимую конкуренцию в 53 конкурсах на дорожные работы с общей суммой контрактов 1,947 млрд руб. и получил незаконный доход свыше 1,9 млрд руб., из которых почти 40 млн руб. легализовал через покупку грузовиков, оформленных на родственников и переданных в аренду госкомпании через аффилированное ООО «Транснеруд-Юг». Первое дело о превышении полномочий завели в декабре 2025 года, Окунева заочно обвинили и объявили в розыск, предположительно он находится в Армении. Ранее суд обратил в доход государства имущество Окунева, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой и их родственников на сумму более 700 млн руб.
В Ростовской области объем выдачи розничных кредитов в III квартале 2026 года вырос на 20,8% относительно I квартала, до 88,4 млрд руб., сообщили в Национальном бюро кредитных историй. Во II квартале показатель составлял 86,5 млрд руб., увеличившись на 18,2% к предыдущему кварталу, а в III квартале рост замедлился до 2,2%. При этом по сравнению с IV кварталом 2025 года, когда банки выдали населению 109,4 млрд руб., объем кредитования сократился на 19,2%.
Евросоюз включил в санкционный список 16 предприятий Ростовской области и 15 связанных с ними руководителей, следует из решения Совета ЕС от 12 октября 2026 года. Под ограничения попали предприятия оборонно-промышленного комплекса из Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Азова и Каменска-Шахтинского, в том числе «Горизонт», «Гранит», «Каменскволокно» и Ростовский НИИ радиосвязи. Основанием для санкций стало отнесение компаний российскими властями к военно-промышленному комплексу, а их руководителей — к лицам, поддерживающим российскую оружейную промышленность. Среди регионов Юга России и Северного Кавказа Ростовская область оказалась на первом месте по числу попавших под ограничения организаций. В целом новый пакет расширил санкционный перечень на 826 организаций и 743 физических лица.
В Ростовской области в сентябре 2026 года средняя цена нового автомобиля иностранной марки выросла на 2% относительно августа, до 2,55 млн руб., отечественного — на 1,3%, до 1,39 млн руб., следует из данных Ростовстата. Газомоторное топливо подорожало на 7,8%, до 47,68 руб. за литр, рубероид — на 5,6%, до 519,84 руб. за рулон, а обрезная доска — на 3,3%, до 22,55 тыс. руб. за кубометр. Бензин АИ-95 прибавил в цене 0,3%, до 86,55 руб. за литр, тогда как АИ-92 подешевел на 1%, до 78,65 руб., а дизельное топливо — на 4,2%, до 79,85 руб. Среди лекарств подорожали омепразол и парацетамол, а среди бытовой химии — стиральный порошок и туалетное мыло.
Средняя стоимость обучения в государственных и муниципальных вузах Ростовской области в пересчете на два семестра в сентябре 2026 года выросла на 9,4% относительно августа, до 170,41 тыс. руб., следует из расчетов «Ъ-Ростов» на основе данных Ростовстата. В негосударственных организациях высшего образования семестр подорожал на 7,8%, до 62,31 тыс. руб., в учреждениях среднего профессионального образования — на 6%, до 47,62 тыс. руб., а месячная стоимость обучения в частных школах увеличилась на 13,1%, до 30,17 тыс. руб. Среди других услуг подорожали курсы иностранных языков, обучение вождению и медицинские процедуры, в частности УЗИ брюшной полости на 3,1%, до 2,12 тыс. руб.