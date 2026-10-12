Выдача розничных кредитов на Дону выросла на 21% за два квартала

В Ростовской области объем выданных розничных кредитов в III квартале 2026 года достиг 88,4 млрд руб. Это на 20,8% больше показателя I квартала, когда банки предоставили населению займов на 73,2 млрд руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).