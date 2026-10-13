Германия, Италия и Бельгия предложили «стоп-кран» для новых норм ЕС
13.10.2026, 09:54
Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направили председателю Евросовета Антониу Коште письмо с предложением создать в ЕС «механизм стоп-крана». По их мнению, страны ЕС должны получить возможность приостанавливать действие новых норм, поступающих из Брюсселя, если они могут оказаться обременительными для национальных правительств. Об этом пишет Politico.
Предлагаемый механизм, по задумке инициаторов, позволит приостанавливать решения Еврокомиссии, если они мешают конкуренции и развитию промышленности.
Авторы письма также призвали существенно ускорить процедуры планирования и согласования в ЕС, упростить урегулирование и снизить нагрузку на малый и средний бизнес.
Письмо было направлено в преддверии саммита ЕС в Брюсселе 15-16 октября, где будут обсуждать долгосрочный бюджет ЕС, цены на энергию, а также поддержку Украины, указывает Politico.