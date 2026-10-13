В Казахстане вынесли предостережение inDrive из-за роста цен при сбое «Яндекс Go»
13.10.2026, 09:43
Агентство по защите и развитию конкуренции в Казахстане направило сервису заказа такси inDrive письменное предостережение. Поводом послужили публикации в СМИ о резком подорожании поездок 11 октября, когда не работал сервис «Яндекс Go».
По данным агентства, массовый переход пользователей на другие сервисы такси значительно увеличил спрос на услуги inDrive. В отдельных случаях стоимость поездок выросла почти втрое. InDrive через СМИ заявил, что снизил комиссию до минимального уровня, покрывающего обязательные налоги, и ограничил максимальный диапазон торга.
Согласно пункту 1 статьи 198 казахстанского Предпринимательского кодекса, предостережение означает, что действия компании могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. В ведомстве заявили, что предостережение носит превентивный характер и направлено на предупреждение нарушений, защиту прав потребителей и обеспечение добросовестной конкуренции.