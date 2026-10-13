В Казахстане вынесли предостережение inDrive из-за роста цен при сбое «Яндекс Go»

По данным агентства, массовый переход пользователей на другие сервисы такси значительно увеличил спрос на услуги inDrive. В отдельных случаях стоимость поездок выросла почти втрое. InDrive через СМИ заявил, что снизил комиссию до минимального уровня, покрывающего обязательные налоги, и ограничил максимальный диапазон торга.