Средняя цена новой иномарки на Дону за месяц выросла до 2,55 млн рублей
12.10.2026, 18:33
Средняя цена газового моторного топлива в Ростовской области в сентябре 2026 года выросла на 7,8% по сравнению с августом, до 47,68 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата о средних потребительских ценах на товары и услуги, которые проанализировал «Ъ-Ростов».
Среди строительных материалов сильнее всего подорожал рубероид: средняя цена за рулон длиной 10 м выросла на 5,6%, до 519,84 руб. Стоимость обрезной доски увеличилась на 3,3%, до 22,55 тыс. руб. за куб. м, масляных красок — на 2,8%, до 401,70 руб. за килограмм. Красный кирпич подорожал на 1,5%, до 20,88 тыс. руб. за тысячу штук, ламинат — на 1,5%, до 998,12 руб. за квадратный метр. Цена цемента в упаковке 50 кг увеличилась на 0,5%, до 636,31 руб., облицовочной керамической плитки — на 0,4%, до 837,17 руб. за квадратный метр.
Средняя цена нового автомобиля иностранной марки увеличилась на 2%, до 2,55 млн руб., отечественного нового автомобиля — на 1,3%, до 1,39 млн руб. Импортный подержанный автомобиль подорожал на 0,3%, до 1,08 млн руб. При этом шины для легковых автомобилей подешевели на 1%, до 4,47 тыс. руб. за штуку.
Динамика цен на бензин и дизельное топливо различалась. Бензин АИ-95 подорожал на 0,3%, до 86,55 руб. за литр, стоимость АИ-98 и выше не изменилась и составила 101,85 руб. за литр. Бензин АИ-92 подешевел на 1%, до 78,65 руб., а дизельное топливо — на 4,2%, до 79,85 руб. за литр.
Среди товаров повседневного спроса стиральный порошок подорожал на 1,8%, до 191,38 руб. за килограмм, туалетное мыло — на 1,4%, до 63,25 руб. за 100 г. Шампунь стал дороже на 0,6%, до 230,38 руб. за 250 мл, дезодорант — на 0,5%, до 202,74 руб. за 50 мл. При этом хозяйственное мыло подешевело на 1,8%, до 62,27 руб. за 200 г, жидкое туалетное мыло — на 0,8%, до 107,84 руб. за 250 мл, гель для душа — на 0,3%, до 209,97 руб. за 250 мл.
Среди лекарственных препаратов, включенных в мониторинг, омепразол подорожал на 1,8%, до 46,17 руб. за 10 капсул, парацетамол — на 1,6%, до 21,97 руб. за 10 таблеток, панкреатин — на 1,6%, до 33,23 руб. Цитрамон стал дороже на 0,5%, до 44,92 руб., амброксол — на 0,2%, до 62,49 руб. При этом цена ибупрофена снизилась на 0,5%, до 46,43 руб., перекиси водорода — на 0,9%, до 30,64 руб., лозартана — на 0,4%, до 57,62 руб.