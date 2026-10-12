Средняя цена новой иномарки на Дону за месяц выросла до 2,55 млн рублей

Среди товаров повседневного спроса стиральный порошок подорожал на 1,8%, до 191,38 руб. за килограмм, туалетное мыло — на 1,4%, до 63,25 руб. за 100 г. Шампунь стал дороже на 0,6%, до 230,38 руб. за 250 мл, дезодорант — на 0,5%, до 202,74 руб. за 50 мл. При этом хозяйственное мыло подешевело на 1,8%, до 62,27 руб. за 200 г, жидкое туалетное мыло — на 0,8%, до 107,84 руб. за 250 мл, гель для душа — на 0,3%, до 209,97 руб. за 250 мл.