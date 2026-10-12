В отношении экс-министра транспорта Дона Владимира Окунева возбудили второе уголовное дело

«Следственным управлением Следственного комитета России по Ростовской области в отношении Окунева В. В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). 17.08.2026 в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК России (легализация (отмывание) денег или имущества)», — говорится в сообщении.