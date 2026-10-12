В отношении экс-министра транспорта Дона Владимира Окунева возбудили второе уголовное дело
12.10.2026, 10:18
Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Владимира Окунева, который находится в розыске. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Следственным управлением Следственного комитета России по Ростовской области в отношении Окунева В. В. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий). 17.08.2026 в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК России (легализация (отмывание) денег или имущества)», — говорится в сообщении.
По оценке правоохранителей, незаконный доход экс-чиновника при проведении торгов на ремонт дорог составил почти 2 млрд руб.