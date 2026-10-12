В санкционный список ЕС внесли 16 предприятий и 15 руководителей Ростовской области

По подсчетам «Ъ-Ростов», среди регионов Юга России и Северного Кавказа больше всего организаций в новый санкционный перечень попало из Ростовской области — 16. В Волгоградской области указаны шесть предприятий, в Дагестане — четыре. По три организации значатся в Краснодарском и Ставропольском краях, Северной Осетии и Крыму; по две — в Карачаево-Черкесии и Севастополе. Еще одна организация зарегистрирована в Астраханской области.