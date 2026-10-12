В санкционный список ЕС внесли 16 предприятий и 15 руководителей Ростовской области
12.10.2026, 16:27
В новый санкционный список Евросоюза внесены 16 предприятий Ростовской области и 15 связанных с ними руководителей. Это следует из решения Совета ЕС от 12 октября 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В перечень организаций вошли АО «Инженерная фирма „Орион-Хит“» и ООО «Промтехэнергосервис» в Новочеркасске, ПАО «Гранит», АО «Горизонт», АО «Научно-производственное предприятие „Фаза“», ООО «РТ-Полиуретаны», АО «Алмаз» и ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» в Ростове-на-Дону. Также под ограничения попали АО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи», АО «Таганрогский завод „Прибой“», АО «Научно-производственный комплекс бортовые интеллектуальные системы», АО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» и АО «Красный гидропресс» в Таганроге, АО «Азовский оптико-механический завод» в Азове, ОАО «31-й завод авиационного технологического оборудования» в Новочеркасске и АО «Каменскволокно» в Каменске-Шахтинском.
В персональный перечень включены генеральный директор «Орион-Хит» Дмитрий Федотов, руководитель «Промтехэнергосервиса» Сергей Маркушин, исполняющий обязанности гендиректора ПАО «Гранит» Александр Капустянский, глава Таганрогского НИИ связи Игорь Марченко, руководитель «РТ-Полиуретанов» Сергей Фетисов и директор Ростовского НИИ радиосвязи Алексей Косогор.
Также под санкции попали исполняющий обязанности гендиректора завода «Прибой» Роман Гладков, генеральный директор «Горизонта» Сергей Бурка, руководитель НПК бортовых интеллектуальных систем и НКБ вычислительных систем Олег Максенков, глава предприятия «Фаза» Анатолий Чечетин, генеральный директор Азовского оптико-механического завода Василий Аксёнов, руководитель «Алмаза» Валерий Вакула, гендиректор 31-го завода авиационного технологического оборудования Валерий Данилов, руководитель «Каменскволокна» Роман Носов и гендиректор «Красного гидропресса» Владимир Горлов.
Основанием для включения организаций Совет ЕС указал их отнесение российскими властями к военно-промышленному комплексу. В решении отмечается, что такие предприятия имеют право на федеральные субсидии для покрытия жилищных расходов сотрудников. В отношении руководителей Евросоюз указывает на их работу в компаниях российской оружейной промышленности и считает, что они материально поддерживают военно-промышленный комплекс страны.
По подсчетам «Ъ-Ростов», среди регионов Юга России и Северного Кавказа больше всего организаций в новый санкционный перечень попало из Ростовской области — 16. В Волгоградской области указаны шесть предприятий, в Дагестане — четыре. По три организации значатся в Краснодарском и Ставропольском краях, Северной Осетии и Крыму; по две — в Карачаево-Черкесии и Севастополе. Еще одна организация зарегистрирована в Астраханской области.
Решение Совета ЕС от 12 октября 2026 года расширяет санкционный перечень на 826 организаций и 743 физических лица. Оно предусматривает внесение изменений в ранее действовавший механизм ограничительных мер. Новые записи в приложении к решению датированы 12 октября — днем публикации документа и вступления его в силу.