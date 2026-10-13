На японском острове Кюсю остановили движение скоростных поездов

Специалисты обнаружили неисправность токоприемников и повреждения на проводах воздушной контактной сети, которые установлены на крышах вагонов и передают электрический ток тяговым двигателям и бортовым системам экспресса. Скорость поездов на этой линии достигает 260 км/ч — дефект мог привести к внезапной потере питания.