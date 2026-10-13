На японском острове Кюсю остановили движение скоростных поездов
13.10.2026, 09:37
На острове Кюсю в юго-западной Японии на всех направлениях приостановлено движение скоростных поездов Синкансэн из-за поврежденных контактных проводов, сообщает перевозчик JR Kyushu. С вечера понедельника как минимум 10 поездов находятся на близлежащих станциях для проверки.
Изначально компания-перевозчик заявила, что движение поездов на линии Хаката — Кумамото и Кумамото — Кагосима-тюо будет восстановлено сегодня днем, однако позже перенесла расписание. Ожидается, что движение возобновится ближе к вечеру.
Специалисты обнаружили неисправность токоприемников и повреждения на проводах воздушной контактной сети, которые установлены на крышах вагонов и передают электрический ток тяговым двигателям и бортовым системам экспресса. Скорость поездов на этой линии достигает 260 км/ч — дефект мог привести к внезапной потере питания.
Как сообщает издание Kyodo, станция Кагосима — главный транспортный узел на острове — остается переполненной. JR Kyushu планирует запустить дополнительные скоростные поезда между Хакатой и Кумамото после завершения проверки.