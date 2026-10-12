Год учебы в государственных вузах Дона подорожал на 9,4% — до 170,4 тыс. рублей

В сфере медицинских услуг ультразвуковое исследование брюшной полости подорожало на 3,1%, до 2,12 тыс. руб., диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе — на 3%, до 3,71 тыс. руб. Пребывание пациента в круглосуточном стационаре стало дороже на 2,8%, до 4,44 тыс. руб. за койко-день. Первичный консультативный прием врача-специалиста подорожал на 1,1%, до 1,94 тыс. руб., гастроскопия — на 1,5%, до 3,13 тыс. руб. Восстановление зуба пломбой подорожало на 0,4%, до 3,03 тыс. руб. При этом стоимость общего анализа крови, первичного осмотра у стоматолога, удаления зуба под местным обезболиванием и изготовления коронки не изменилась.