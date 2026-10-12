Год учебы в государственных вузах Дона подорожал на 9,4% — до 170,4 тыс. рублей
12.10.2026, 18:53
Средняя стоимость обучения в государственных и муниципальных вузах Ростовской области в пересчете на два семестра в сентябре 2026 года составила 170,41 тыс. руб., увеличившись на 9,4% по сравнению с августом, подсчитал «Ъ-Ростов» на основе данных Ростовстата о средних потребительских ценах и тарифах на товары и услуги. Расчет сделан исходя из стоимости одного семестра: в сентябре она составляла 85,21 тыс. руб. против 77,88 тыс. руб. в августе.
Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях подорожало на 13,1%, до 30,17 тыс. руб. в месяц. В негосударственных организациях высшего образования стоимость семестра выросла на 7,8%, до 62,31 тыс. руб., в организациях среднего профессионального образования — на 6%, до 47,62 тыс. руб. Занятие на курсах иностранных языков подорожало на 2,5%, до 547,23 руб. за академический час.
Стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля увеличилась на 0,8%, до 54,19 тыс. руб. При этом дополнительные занятия для детей дошкольного возраста подешевели на 2,1%, до 192,73 руб. за академический час. Плата за посещение детского ясли-сада не изменилась и составила 140,73 руб. в день.
Среди бытовых услуг сильнее всего подорожало выполнение обойных работ: стоимость работ на площади 10 кв. м увеличилась на 4,6%, до 8,77 тыс. руб. Установка пластиковых окон подорожала на 1,1%, до 15,07 тыс. руб. за квадратный метр. Шиномонтаж колес легкового автомобиля стал дороже на 1%, до 572,63 руб., услуги организатора торжеств — на 1,1%, до 6,01 тыс. руб. Постановка набоек подорожала на 1,3%, до 620,48 руб. за пару, ремонт брюк — на 1,1%, до 537,29 руб. за один вид работы.
Стрижка в женском зале подорожала на 0,2%, до 752,07 руб., в мужском — на 0,2%, до 609,33 руб. Ремонт телевизоров стал дороже на 0,2%, до 2,54 тыс. руб. Химчистка мужского костюма подорожала на 0,4%, до 1,32 тыс. руб., печать цветной фотографии — на 1,1%, до 27,17 руб. за штуку. Стоимость помывки в бане в общем отделении не изменилась и составила 687,03 руб. за билет.
В сфере медицинских услуг ультразвуковое исследование брюшной полости подорожало на 3,1%, до 2,12 тыс. руб., диагностика на магнитно-резонансном или компьютерном томографе — на 3%, до 3,71 тыс. руб. Пребывание пациента в круглосуточном стационаре стало дороже на 2,8%, до 4,44 тыс. руб. за койко-день. Первичный консультативный прием врача-специалиста подорожал на 1,1%, до 1,94 тыс. руб., гастроскопия — на 1,5%, до 3,13 тыс. руб. Восстановление зуба пломбой подорожало на 0,4%, до 3,03 тыс. руб. При этом стоимость общего анализа крови, первичного осмотра у стоматолога, удаления зуба под местным обезболиванием и изготовления коронки не изменилась.
Тарифы на большинство жилищно-коммунальных услуг в сентябре не изменились. Стоимость отопления составила 3,43 тыс. руб. за гигакалорию, горячей воды — 277,31 руб. за куб. м, холодной воды — 59,38 руб. за куб. м, водоотведения — 43,22 руб. за куб. м. Плата за содержание и ремонт жилья для собственников увеличилась на 0,1%, до 24,25 руб. за квадратный метр общей площади. Стоимость услуг по эксплуатации домов жилищных и жилищно-строительных кооперативов, а также товариществ собственников жилья осталась на уровне 28,14 руб. за квадратный метр.