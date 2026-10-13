«Главное не навредить»

Но тогда с этим было все ясно, и профессорско-преподавательский состав имел соответствующую подготовку. Никакого левого и правого уклона, все четко: здесь черное, здесь белое. Есть некоторые основания предполагать, что с традиционными ценностями все сложнее. Здесь требуется новая база, идеологический фундамент. Есть подозрение, что он пока, скажем так, не полностью сформирован. А это может негативно сказаться на учебном процессе. В общем и целом, реформа образования дело — явно непростое. Главное ведь не навредить, не так ли?