«Главное не навредить»
Дмитрий Дризе — о реформе высшего образования
13.10.2026, 09:55
97 тыс. платных мест подверглись сокращению в вузах за один год. Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о ходе реформы высшей школы. В основном речь идет о таких специальностях, как менеджмент, юриспруденция и связи с общественностью. Главная цель государства — повышение качества образования и престижа дипломов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что реформа — дело непростое.
0:00
0:00
Министр науки и образования Российской Федерации Валерий Фальков на заседании профильного комитета Совета федерации сообщил о том, как продвигается реформа отечественной высшей школы. Если кратко, государство планомерно наводит порядок. Среди приоритетов — поднять престиж диплома. Это не просто «корочка». Его нужно заслужить, получить необходимые знания, дабы стать действительно специалистом, а не просто, как модно говорить, повысить социальный статус или организовать отсрочку от службы в армии.
В итоге в вузах за год сокращению подверглись 97 тыс. платных мест по 40 специальностям. В основном это экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью. Инженерно-технический и научный профили затронуты минимально. Предполагается также переориентировать абитуриентов на поступление на рабочие специальности в колледжи и техникумы. Стране нужны рабочие руки. К тому же это возможность хорошо зарабатывать. Завозить же мигрантов в массовом порядке — отнюдь не выход. Соответственно, вуз должен именно обучать, а не деньги для себя зарабатывать.
В общем и целом подобные изменения можно только приветствовать. При этом так кажется, что нужно обратить внимание на квалификацию профессорско-преподавательского состава и на то, насколько он соответствует уровню XXI века. Тем более технический прогресс развивается столь быстрыми темпами, что образование за ним зачастую не поспевает. Это общемировая тенденция.
Вместе с тем в российскую высшую школу возвращаются идеологическая и воспитательная составляющие.
Так это можно назвать. Речь идет о так называемой большой четверке обязательных предметов для всех вузов: история, основы российской государственности, русский язык и философия. Возможно, и это правильно. Правда, просматриваются параллели с советским прошлым: история КПСС, научный коммунизм, марксистко-ленинская философия и так далее.
Но тогда с этим было все ясно, и профессорско-преподавательский состав имел соответствующую подготовку. Никакого левого и правого уклона, все четко: здесь черное, здесь белое. Есть некоторые основания предполагать, что с традиционными ценностями все сложнее. Здесь требуется новая база, идеологический фундамент. Есть подозрение, что он пока, скажем так, не полностью сформирован. А это может негативно сказаться на учебном процессе. В общем и целом, реформа образования дело — явно непростое. Главное ведь не навредить, не так ли?