Суд закрыл от СМИ рассмотрение уголовного дела уральского бизнесмена Боброва
13.10.2026, 09:43
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга закрыл от прессы рассмотрение по существу уголовного дела бывшего совладельца изъятого в доход РФ «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Алексею Боброву предъявлены обвинения в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).
Напомним, уголовное дело возбуждено по факту мошенничества с бюджетными средствами Свердловской области в «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя структура «Облкоммунэнерго») на сумму 144 млн руб. Обвиняемые заявляли, что весь ущерб уже погашен.
На стадии предварительного следствия Алексей Бобров признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его уголовное дело рассматривают отдельно. Всего в деле пять фигурантов: экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывший директор ОТСК Антон Боликов (находится под домашним арестом), бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов (находится в СИЗО), бывший глава совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных (находится под домашним арестом).
Ранее сообщалось, что в рамках сотрудничества со следствием Алексей Бобров и Татьяна Черных дали показания на Олега Чемезова. Татьяна Черных рассказала следователям, что знает со слов Дмитрия Буданова о том, как объекты компании, которые принадлежат семье Олега Чемезова, подключались к электроснабжению по льготным тарифам. Таким образом, якобы Дмитрий Буданов дал бывшему чиновнику взятку в размере 3,5 млн руб. Алексей Бобров признался, что передал Олегу Чемезову 10 млн руб.
Ранее по искам Генпрокуратуры РФ суды изъяли ряд активов Алексея Боброва и его партнера Артема Бикова, включая «Облкоммунэнерго», ОТСК, «Корпорацию СТС» и десятки других компаний.