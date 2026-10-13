Суд закрыл от СМИ рассмотрение уголовного дела уральского бизнесмена Боброва

Ранее сообщалось, что в рамках сотрудничества со следствием Алексей Бобров и Татьяна Черных дали показания на Олега Чемезова. Татьяна Черных рассказала следователям, что знает со слов Дмитрия Буданова о том, как объекты компании, которые принадлежат семье Олега Чемезова, подключались к электроснабжению по льготным тарифам. Таким образом, якобы Дмитрий Буданов дал бывшему чиновнику взятку в размере 3,5 млн руб. Алексей Бобров признался, что передал Олегу Чемезову 10 млн руб.