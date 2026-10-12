Главные новости за 12 октября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»
12.10.2026, 20:16
В Воронеже готовы к пуску тепла с 15 октября. При этом решение о конкретной дате фактического включения отопления муниципалитеты принимают самостоятельно. Конкретные даты начала отопительного сезона в каждом муниципалитете будут объявлены публично.
Воронежские власти выделили 135 млн руб. на восстановление плодородия почв. Большая часть суммы была направлена на развитие органических производств — покупку препаратов, техники и оборудования, приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота и оказание услуг по договорам консультирования.
Кабмин компенсировал Белгородской области 134 млн руб. ущерба энергетике от обстрелов. Из общей суммы 90,6 млн руб. выделяется на компенсацию части потерь в доходах 19 организациям.
Михаил Никитин возглавил правовое управление правительства Липецкой области. Ранее господин Никитин возглавлял управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Обязанности начальника там сейчас исполняет Наталья Кондрашова.
В Курской области с рельсов сошел поезд. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, сход произошел по технической причине во время маневровых работ по транспортировке восьми вагонов с зерном.
В орловском индустриальном парке ждут двух скрытных резидентов. Названия компаний, содержание их проектов, инвестиции и количество рабочих мест власти не раскрывают и не уточняют, что именно ожидается до конца года: получение статуса резидента или начало работы производств.
В Тамбовской области назначены два вице-губернатора. Посты заместителей губернатора получили руководители двух ведомств: министр здравоохранения Марина Македонская и Татьяна Котельникова, возглавляющая министерство образования и науки.