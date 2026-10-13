Актрису Сельму Блэр обвинили в нападении на стюардесс, полицейского и медсестру
13.10.2026, 10:15
Американской актрисе Сельме Блэр, известной по фильмам «Жестокие игры», «Блондинка в законе» и «Хеллбой», предъявили обвинения в нападении на полицейского и медсестру после дебоша на борту самолета авиакомпании Delta.
Как сообщает TMZ со ссылкой на судебные документы, 54-летняя актриса была задержана 12 октября в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. По данным СМИ, во время выполнения рейса она ударила одну стюардессу и укусила другую, а также пыталась открыть дверь самолета. После посадки самолета Сельму Блэр задержали, и она несколько раз ударила ногой по лицу, шее и груди одного из офицеров. Вскоре актрису доставили в медицинское учреждение, где она также ударила ногой медсестру.
Вчера вечером актриса предстала перед судом — и ее пока отпустили под залог в размере $20 тыс. Признала ли она вину во время предварительного слушания — неизвестно. Начало судебного процесса назначено на январь 2027 года.
В 2018 году актрисе поставили диагноз «рассеянный склероз» — заболевание быстро прогрессировало, пациентка проходила экспериментальное лечение. Ее представитель заявил изданию Variety, что вчера на борту самолета у Сельмы Блэр случился приступ.