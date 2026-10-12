Михаил Никитин возглавил правовое управление правительства Липецкой области
12.10.2026, 13:06
Начальником правового управления правительства Липецкой области утвержден Михаил Никитин, исполнявший обязанности руководителя этой структуры. Соответствующая информация опубликована на сайте облправительства. Ранее господин Никитин возглавлял управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Обязанности начальника там сейчас исполняет Наталья Кондрашова.
Михаил Никитин родился в 1974 году. Окончил Саратовскую государственную академию права и в 1997-м был принят на службу в органы прокуратуры. Прошел профессиональный путь от помощника прокурора Левобережного района Липецка до грязинского межрайонного прокурора, а затем — до прокурора Липецкого района.
В феврале этого года ушла на пенсию по выслуге лет бывший руководитель правового управления Елена Малюкова, возглавлявшая структуру с 2019-го. Госпоже Малюковой в 2023 году было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Липецкой области».
Правовое управление, помимо прочего, проводит антикоррупционную экспертизу проектов законов, постановлений и правовых актов, занимается экспертизой договоров и соглашений, заключаемых правительством региона,
представляет в установленном порядке интересы губернатора и правительства, а также в других органах, если там требуется решение правовых вопросов.