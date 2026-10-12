Михаил Никитин возглавил правовое управление правительства Липецкой области

Михаил Никитин родился в 1974 году. Окончил Саратовскую государственную академию права и в 1997-м был принят на службу в органы прокуратуры. Прошел профессиональный путь от помощника прокурора Левобережного района Липецка до грязинского межрайонного прокурора, а затем — до прокурора Липецкого района.