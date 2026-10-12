Кабмин компенсировал Белгородской области 134 млн ущерба энергетике от обстрелов
12.10.2026, 11:05
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Белгородской области субсидии в размере 134,1 млн руб. на компенсацию части потерь, возникших в результате повреждения объектов электроэнергетики из-за обстрелов в январе и феврале 2026 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Из общей суммы 90,6 млн руб. выделяется на компенсацию части потерь в доходах (дополнительных расходов) 19 организациям. На предоставление местным бюджетам четырех муниципальных образований субсидий на возмещение аварийно-восстановительных работ направлено 42,5 млн руб. И почти 1 млн руб. пойдет на те же цели в региональную казну.
Деньги выделяются из резервного фонда правительства РФ. Минстрою поручено заключить соглашение о предоставлении субсидии в течение 30 дней.
В конце минувшей недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что Яковлевский горно-обогатительный комбинат «Северстали» в Белгородской области продолжает работу с ограничениями после атаки беспилотников 7 октября. На предприятии тогда не смогли назвать сроки возобновления работы в прежнем режиме.