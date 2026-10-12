Кабмин компенсировал Белгородской области 134 млн ущерба энергетике от обстрелов

Из общей суммы 90,6 млн руб. выделяется на компенсацию части потерь в доходах (дополнительных расходов) 19 организациям. На предоставление местным бюджетам четырех муниципальных образований субсидий на возмещение аварийно-восстановительных работ направлено 42,5 млн руб. И почти 1 млн руб. пойдет на те же цели в региональную казну.