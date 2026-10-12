В Воронеже готовы к пуску тепла с 15 октября

В соответствии с утвержденными правилами отопление включают, если в течение пяти дней подряд держится среднесуточная температура ниже +8°C. Однако, как отмечают в министерстве, тепло могут дать и раньше, в частности для домов с индивидуальной системой теплоснабжения по решению общего собрания собственников. Более ранний запуск также возможен при условии соблюдения интересов граждан и с учетом погодных условий.