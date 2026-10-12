В Воронеже готовы к пуску тепла с 15 октября
Обновлено12.10.2026, 13:25
Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики, в Воронежской области готовы к пуску тепла с четверга, 15 октября. При этом решение о конкретной дате фактического включения отопления муниципалитеты принимают самостоятельно. Конкретные даты начала отопительного сезона в каждом муниципалитете будут объявлены публично.
В соответствии с утвержденными правилами отопление включают, если в течение пяти дней подряд держится среднесуточная температура ниже +8°C. Однако, как отмечают в министерстве, тепло могут дать и раньше, в частности для домов с индивидуальной системой теплоснабжения по решению общего собрания собственников. Более ранний запуск также возможен при условии соблюдения интересов граждан и с учетом погодных условий.
UPD. Мэр Воронежа Сергей Петрин объявил, что в четверг, 15 октября, в городе стартует отопительный сезон. В первую очередь тепло будут подавать в социальные объекты, а затем уже — в многоквартирные дома. По данным регионального гидрометцентра, днем 15 октября в областном центре ожидается около +18°C, а днем пятницы, 16 октября,— около +19°C
«Ъ-Черноземье» сообщал, что в Нововоронеже уже подписано постановление о начале нового отопительного периода. Решение приняли «в связи с ухудшением погодных условий и необходимостью предотвратить простудные заболевания». С 5 октября тепло начали подавать в детские сады, школы и учреждения допобразования. С 12 октября оно начинает поступать в том числе в жилой фонд.
Также сегодня стало известно, что подача тепла в многоквартирные дома Липецка стартует в среду, 14 октября. О принятом решении сообщил мэр города Михаил Щербаков по итогам общественного голосования.