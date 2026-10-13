Некоторые россияне получат пенсию досрочно из-за Дня народного единства
13.10.2026, 10:19
Социальный фонд России сообщил о переносе даты ноябрьских выплат пенсий, связанных с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. В 2026 году получатели пенсий, для которых обычная дата зачисления денег приходится на 4 ноября, получат выплаты уже 3 ноября, а в некоторых случаях — 1 ноября.
Это изменение касается всех видов пенсионных выплат: страховых, социальных, накопительных, а также выплат по старости и инвалидности. Перечисление средств через банки, приостановленное на праздничный день, возобновится в обычном режиме с 5 ноября, передает ТАСС.
Получателям пенсий, которые используют почтовые отделения, следует учитывать, что в некоторых регионах доставка может начаться раньше привычной даты. Разносить пенсии почтальоны начнут с 3 ноября, а период доставки продлится до 25 ноября. Конкретную дату получения выплат можно уточнить в местном почтовом отделении.
Соцфонд уточнил, что если одновременно с пенсией гражданин получает другие выплаты фонда, они будут перечислены досрочно вместе с основной суммой. Все операции выполняются автоматически, заявления или обращения от пенсионеров не требуются.