Некоторые россияне получат пенсию досрочно из-за Дня народного единства

Социальный фонд России сообщил о переносе даты ноябрьских выплат пенсий, связанных с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. В 2026 году получатели пенсий, для которых обычная дата зачисления денег приходится на 4 ноября, получат выплаты уже 3 ноября, а в некоторых случаях — 1 ноября.