Вучич: США создали три команды для переговоров с Россией и Украиной
13.10.2026, 10:02
Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил RT, что США ведут переговоры с Россией и Украиной сразу на трех уровнях. По его словам, Вашингтон сформировал три отдельные команды для этой работы.
Первый уровень, по словам господина Вучича, представляет бизнес-делегация во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Второй командой руководит глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Третью команду, по его словам, ведет госсекретарь США Марко Рубио.
«Все три команды работают на решение украинской проблемы. — сказал политик. — В конце концов, они должны синхронизировать все это».