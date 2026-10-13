Вучич: США создали три команды для переговоров с Россией и Украиной

Первый уровень, по словам господина Вучича, представляет бизнес-делегация во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером. Второй командой руководит глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Третью команду, по его словам, ведет госсекретарь США Марко Рубио.