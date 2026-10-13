«Цель — пережить Трампа»

Но здесь возникают два вопроса. Первый: есть ли у Украины возможность пережить эти два года, дотянуть до возвращения в Белый дом демократов, если эскалация боевых действий будет продолжаться, а мобилизационный ресурс истощаться? И второй: станет ли Кремль безропотно ждать смены вектора в США через два года и резкого ухудшения геополитического расклада? Или же попытается воспользоваться благоприятным раскладом сейчас, заключить с Трампом выгодную для обеих сторон сделку и выйти из украинского конфликта на достойных условиях, имея в лице президента США ситуативного союзника?