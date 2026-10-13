«Цель — пережить Трампа»
Максим Юсин — о политике Киева на американском направлении
13.10.2026, 10:20
После заявлений Дональда Трампа о выборах Киев опасается давления со стороны США. Как сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в украинском правительстве, Вашингтон может принудить Владимира Зеленского прекратить атаки по российским НПЗ. У Белого дома, как отмечают аналитики, еще много инструментов, к которым он может прибегнуть: от ограничения обмена разведданными до сокращения поставок вооружений. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, как будут развиваться отношения между Украиной и администрацией Дональда Трампа.
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В отношениях между лидерами США и Украины новый кризис. Не столь публичный, как в феврале прошлого года после перебранки в Овальном кабинете Белого дома, но грозящий гораздо более серьезными долгоиграющими последствиями. Полтора года назад, в самом начале президентства Трампа, и сам Зеленский, и его европейские союзники сделали все, чтобы погасить скандал, вернуть Киеву расположение Вашингтона, представив инцидент в Овальном кабинете как досадное недоразумение, которое больше не повторится.
И полтора года, надо отдать должное Зеленскому, он держался. Не бросал публично вызов самолюбивому и импульсивному хозяину Белого дома, принял позу подчинения, научился говорить спасибо, демонстрировать уважение и почтение. В общем, вел себя так, как и должен вести младший партнер и клиент в отношениях со спонсором, который поставляет и оружие, и разведданные, обеспечивает средствами космической связи и поддерживает жесткий санкционный режим против твоего врага.
Но сейчас, накануне важнейших для Трампа промежуточных выборов, Зеленский резко изменил манеру поведения, отказавшись пойти навстречу президенту США и не наносить удары по российским НПЗ, публично обвинив его в слабости после заключения «дизельной сделки» с Москвой. Американский лидер не привык, чтобы младший партнер вел себя столь заносчиво, и предсказуемо взорвался, впервые вслух заявив то, о чем, возможно, думал уже давно: Украине нужен новый президент, этот по каким-то причинам не хочет заканчивать войну.
В этом новом конфликте между Киевом и Вашингтоном показательна реакция лидеров Европы.
Они безоговорочно поддержали Зеленского, осудив и сделку с Москвой, и призыв Трампа поменять украинского президента. Не было, в отличие от февраля 2025 года, никаких посреднических усилий, звонков в Белый дом и попыток наладить отношения его главы с Зеленским.
Складывается впечатление, что и Киев, и лидеры ключевых стран ЕС фактически включились в американскую избирательную кампанию и своим отношением к Трампу иллюстрируют провал его политики на европейском направлении, работая на победу демократов. Похоже, ставка делается на то, что непредсказуемого, склонного к компромиссам с Москвой политика надо просто пережить, пересидеть, «перезимовать», дождаться ноября 2028 года в надежде, что следующие президентские выборы выиграет кандидат от Демпартии и вернутся благословенные времена Джо Байдена, когда США, Европа и Украина единым фронтом противостояли Кремлю.
Но здесь возникают два вопроса. Первый: есть ли у Украины возможность пережить эти два года, дотянуть до возвращения в Белый дом демократов, если эскалация боевых действий будет продолжаться, а мобилизационный ресурс истощаться? И второй: станет ли Кремль безропотно ждать смены вектора в США через два года и резкого ухудшения геополитического расклада? Или же попытается воспользоваться благоприятным раскладом сейчас, заключить с Трампом выгодную для обеих сторон сделку и выйти из украинского конфликта на достойных условиях, имея в лице президента США ситуативного союзника?
При всей своей специфики у Трампа есть в глазах Кремля один несомненный плюс. В отличие от большинства западных политиков, он готов слушать и слышать аргументы Москвы. И с ним, как показывает история с дизелем, можно договариваться. В отличие от европейцев, которые к конструктивному диалогу с Кремлем, похоже, пока не готовы.