В Тамбовской области назначены два вице-губернатора

Марина Македонская — кандидат медицинских наук, окончила Саратовский государственный медицинский университет и Поволжскую академию государственной службы имени Столыпина. В 2004–2007 годах заведовала терапевтическим отделением городской больницы №4 Тамбова, после чего четыре года работала заместителем главного врача Тамбовской областной клинической больницы. В 2011 году возглавила городскую больницу имени Архиепископа Луки в Тамбове. Помимо медицинской деятельности, госпожа Македонская занималась общественно-политической работой: она трудилась на посту заместителя руководителя регионального отделения фракции «Единая Россия» и руководила комитетом по охране здоровья в Тамбовской областной думе. Награждена нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и «За заслуги перед городом Тамбовом».

Татьяна Котельникова родилась в 1972 году в Тамбовской области. В 1992 году окончила Тамбовский педагогический колледж имени Ушинского, в 1997-м — Тамбовский государственный университет имени Державина, в 2005-м — Поволжскую академию государственной службы имени Столыпина. Карьеру начинала учителем в школах Тамбовского района и Тамбова, позже работала заместителем директора школы №20 областного центра. С 2003 года перешла на работу в профильное региональное управление, где прошла путь от главного специалиста до начальника отдела. Ведомство возглавляет с мая 2017 года (после реформы структуры органов власти — министерство). Является почетным работником общего образования.