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Черноземье

В Тамбовской области назначены два вице-губернатора

12.10.2026, 11:02
На еженедельном оперативном совещании глава Тамбовской области Евгений Первышов объявил о кадровых изменениях в региональном правительстве. Посты заместителей губернатора получили руководители двух ведомств: министр здравоохранения Марина Македонская и Татьяна Котельникова, возглавляющая министерство образования и науки.
Министр здравоохранения и вице-губернатор Тамбовской области Марина Македонская
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Министр здравоохранения и вице-губернатор Тамбовской области Марина Македонская

со страницы Марины Македонской во «Вконтакте»

Министр образования и науки и и. о. вице-губернатора Тамбовской области Татьяна Котельникова
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Министр образования и науки и и. о. вице-губернатора Тамбовской области Татьяна Котельникова

со страницы Татьяны Котельниковой во «Вконтакте»

Госпожа Македонская приступила к работе в новом статусе с 12 октября. Ее кандидатура уже успешно прошла согласование в министерстве здравоохранения России.
С этой же даты к обязанностям вице-губернатора приступила и Татьяна Котельникова, однако пока в статусе исполняющей обязанности. Она сохранит за собой пост министра образования и науки, а также возьмет под кураторство министерство социальной защиты и семейной политики региона. Губернатор уточнил, что приставка «исполняющая обязанности» связана с процедурой согласования кандидатуры госпожи Котельниковой в федеральном центре.
Татьяна Котельникова возглавляет региональное министерство образования и науки с декабря 2022 года, а Марина Македонская руководит министерством здравоохранения области с июня 2025-го.

Марина Македонская — кандидат медицинских наук, окончила Саратовский государственный медицинский университет и Поволжскую академию государственной службы имени Столыпина. В 2004–2007 годах заведовала терапевтическим отделением городской больницы №4 Тамбова, после чего четыре года работала заместителем главного врача Тамбовской областной клинической больницы. В 2011 году возглавила городскую больницу имени Архиепископа Луки в Тамбове. Помимо медицинской деятельности, госпожа Македонская занималась общественно-политической работой: она трудилась на посту заместителя руководителя регионального отделения фракции «Единая Россия» и руководила комитетом по охране здоровья в Тамбовской областной думе. Награждена нагрудными знаками «Отличник здравоохранения» и «За заслуги перед городом Тамбовом».

Татьяна Котельникова родилась в 1972 году в Тамбовской области. В 1992 году окончила Тамбовский педагогический колледж имени Ушинского, в 1997-м — Тамбовский государственный университет имени Державина, в 2005-м — Поволжскую академию государственной службы имени Столыпина. Карьеру начинала учителем в школах Тамбовского района и Тамбова, позже работала заместителем директора школы №20 областного центра. С 2003 года перешла на работу в профильное региональное управление, где прошла путь от главного специалиста до начальника отдела. Ведомство возглавляет с мая 2017 года (после реформы структуры органов власти — министерство). Является почетным работником общего образования.

Кадровые изменения произошли в рамках реформы структуры исполнительной власти региона. На прошлой неделе господин Первышов подписал постановление, сокращающее количество заместителей главы Тамбовской области с семи до пяти. Документ также ввел в структуру правительства две новые совмещенные должности, которые заняли госпожа Македонская и госпожа Котельникова.

Кабира Гасанова