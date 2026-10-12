Воронежские власти выделили 135 млн рублей на восстановление плодородия почв
12.10.2026, 15:13
В 2026 году правительство Воронежской области выделило из облбюджета 135 млн руб. на мероприятия, необходимые для восстановления плодородия земель сельхозназначения. Об этом сообщил зампред облправительства Алексей Сапронов на сессии столичной агропромышленной выставки «Золотая осень», посвященной данной проблеме.
Из этой суммы 100 млн руб. было направлено на развитие органических производств — покупку препаратов, техники и оборудования, приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота и оказание услуг по договорам консультирования. Еще 25 млн руб. власти выделили на разработку проектов биологизации почв и кормов для сельскохозяйственных животных, а 10 млн руб. — на проекты эколандшафтного земледелия.
Господин Сапронов заявил, что средства в текущем объеме выделяются облправительством на мероприятия для восстановления плодородия сельхозземель ежегодно — с 2020 года. По его словам, в последние годы отмечается отрицательная динамика по содержанию гумуса (плодородного слоя) и кислотности в почвах. В одном только Панинском районе содержание гумуса осталось на уровне 7%, а в других муниципалитетах среднее значение составляет 5,4%.
«В большинстве случаев снижение почвенного плодородия связано с неграмотным подходом к агротехнологиям или стремлением получить быструю выгоду за счет высева наиболее маржинальных культур, что загрязняет и иссушает почву, не давая ей восстанавливаться»,— пояснил зампред облправительства.
В беседе с «Ъ-Черноземье» Алексей Сапронов добавил, что Воронежская область присоединилась к федеральному проекту Минсельхоза РФ по восстановлению плодородия почв. На базе Воронежского государственного агроуниверситета будут проводиться исследования содержания почв в соответствии с показателями Росагрохимслужбы (структура Минсельхоза). Упор будет сделан на технологии ландшафтного земледелия.
«Речь о высадке лесополос, правильном залужении и исправлении склонов. Может быть так, что на части распаханных склонов аграриям будет нельзя обрабатывать почву, чтобы не было эрозии»,— пояснил господин Сапронов.
В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронежская область заняла первое место в федеральном рейтинге Роскачества по числу сертифицированных производителей органической продукции за 2025 год. На долю региона приходится 21 такой производитель. Ранее также сообщалось, что в области может быть сформирован кластер органической продукции.