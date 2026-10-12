Воронежские власти выделили 135 млн рублей на восстановление плодородия почв

Господин Сапронов заявил, что средства в текущем объеме выделяются облправительством на мероприятия для восстановления плодородия сельхозземель ежегодно — с 2020 года. По его словам, в последние годы отмечается отрицательная динамика по содержанию гумуса (плодородного слоя) и кислотности в почвах. В одном только Панинском районе содержание гумуса осталось на уровне 7%, а в других муниципалитетах среднее значение составляет 5,4%.